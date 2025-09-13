Uwaga! Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert dla mieszkańców kilku powiatów województwa lubelskiego. Powodem jest realne zagrożenie atakiem z powietrza. RCB apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do poleceń służb.

Wcześniej ze względu na zagrożenie uderzeniami dronów w regionach Ukrainy graniczących z RP rozpoczęło się operowanie wojskowego lotnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej.

Zagrożenie atakiem z powietrza. Jakiego regionu kraju dotyczy alert RCB?

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało w sobotę na portalu X, że do odbiorców na terenie powiatów: Chełm, chełmski, krasnostawski, łęczyński, świdnicki i włodawski (województwo lubelskie) został przesłany alert RCB o następującej treści: „Zagrożenie atakiem z powietrza. Zachowaj szczególną ostrożność. Stosuj się do poleceń służb. Oczekuj dalszych komunikatów”.

Uruchomiono syreny ostrzegawcze, które informować o zagrożeniu

Burmistrz Świdnika Marcin Dmowski i prezydent Chełma Jakub Banaszek zakomunikowali w mediach społecznościowych, że w związku z zagrożeniem z powietrza zostało wydane polecenie uruchomienia syren ostrzegawczych. Poprosili mieszkańców o zachowanie spokoju i śledzenie oficjalnych komunikatów RCB.

Myśliwce już poderwane. Wojsko obawia się dronów

Wcześniej w sobotę Dowództwo Operacyjne RSZ przekazało, że statki lotnictwa wojskowego operują w polskiej przestrzeni powietrznej ze względu na zagrożenie uderzeniami dronów nad Ukrainą. DORSZ dodało, że działania te mają charakter prewencyjny i ich celem jest zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i ochrona obywateli, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonego obszaru. (PAP)