Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa: posiedzenie w sprawie Nowaka

19 września 2025 r. odbyło się w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa posiedzenie wstępne niejawne, podczas którego rozpoznano sprawę oskarżonych: byłego ministra transportu i gospodarki morskiej, Sławomira Nowaka oraz Leszka K., Wojciecha T. i Dariusza K. Ten pierwszy został oskarżony m.in. o czyn z art. 228 § 1 Kodeksu karnego. Sprawa dotyczy tzw. „wątku polskiego” afery korupcyjnej polityka.

Kto stawił się w sądzie w sprawie Nowaka?

Na posiedzeniu stawiła się prokurator Małgorzata Ceregra-Dmoch z Prokuratury Okręgowej w Warszawie, a także Dariusz K. i Wojciech T. wraz ze swoimi pełnomocnikami. Leszek R. K. i Sławomir Nowak – mimo prawidłowego wezwania - nie zjawili się w sądzie. Na posiedzeniu obecni byli za to ich pełnomocnicy.

Obrona i prokuratura zgodne: wniosek o umorzenie postępowania

Przewodniczący postanowił rozpoznać sprawę na posiedzeniu. Pełnomocnicy oraz obecni w sądzie oskarżeni wnosili o umorzenie postępowania z uwagi na – ich zdaniem - brak podstaw oskarżenia. Do wniosków przyłączyli się również pozostali pełnomocnicy.

Niespodziewanie prokurator Małgorzata Ceregra-Dmoch przychyliła się do wniosku o umorzenie postępowania. Co więcej, oświadczyła w sądzie, że prokuratura nie będzie skarżyć decyzji sądu o umorzeniu postępowania, a gdyby jednak sąd nie umorzył postępowania, wnosi o zwrócenie sprawy prokuraturze.

Posiedzenie zakończyło się umorzeniem postępowania na podstawie art. 339 § 2 pkt 1 Kodeksu postępowania karnego, wobec stwierdzenia oczywistego braku podstaw aktu oskarżenia. Sąd odroczył na 7 dni wydanie uzasadnienia postanowienia do dnia 26 września 2025 r.