Na dzień przed rozpoczęciem białorusko-rosyjskich manewrów Zapad 2025, Rosjanie posunęli się o krok dalej. W nocy z wtorku na środę ponad 20 dronów wdarło się w polską przestrzeń powietrzną. Wiele udało się zestrzelić. Eksperci oceniają, czego możemy się spodziewać w najbliższych dniach.

Amerykańskie wojska ruszyły do Polski

Państwa NATO do rosyjsko-białoruskich ćwiczeń Zapad 2025 przygotowywały się od wielu miesięcy, a odpowiedzią jest wspólna operacja pod nazwą „Żelazny Obrońca”. We wschodniej części kraju zgromadzono około 30 tys. sojuszniczych żołnierzy i 600 jednostek sprzętu wojskowego. Ćwiczony jest przerzut wojsk drogami publicznymi i operacje obronne, które w miniony weekend wkroczyły w decydującą fazę. Jak przekazał dowódca 19 Brygady, gen. bryg. Marcin Zawodniak, w planach jest między innymi ćwiczenie przeprawy przez rzekę Bug i obrony w oparciu o infrastrukturę Tarczy Wschód.

Już w czasie trwania polskich ćwiczeń i rosyjskich prowokacji z użyciem dronów, decyzję o ruszeniu Polsce z pomocą podjęła armia amerykańska. Z Niemiec wyruszył transport 100 wozów bojowych piechoty Bradley, wchodzących w skład 1 Dywizji Kawalerii Armii USA. Moment wybrano idealnie, choć samo pojawienie się Amerykanów w Polsce spodziewane było od dawna, a elementy dywizji kawalerii przybywają do naszego kraju w ramach zapowiedzianej wcześniej rotacji. Przygotowania do wysłania tej opancerzonej jednostki trwały od sierpnia 2024 r. Przez ten czas wozy Bradley przechodziły remont w bazach na terenie Niemiec.

- Początkowo wydawało się to niewykonalne. Postępy były początkowo powolne, ponieważ przeprowadzaliśmy wymagane kontrole techniczne i zamawialiśmy wszystkie niezbędne części. W miarę jak części napływały, zaczynaliśmy je demontować. Gdy jeden system się zepsuł, przeprowadzaliśmy wymagane testy na wszystkich i często znajdowaliśmy kolejne problemy. Ale nie poddawaliśmy się i postęp naprawdę przyspieszył tej wiosny i lata, aż dotarliśmy do miejsca, w którym jesteśmy dzisiaj – powiedział magazynowi US Army major Alec Velasco z 405. amerykańskiej brygady wsparcia bojowego.

Rosyjskie drony nad Polską: MSZ wzywa rosyjskiego dyplomatę. Wręczenie noty protestacyjnej w środę
Rosyjskie drony nad Polską: MSZ wzywa rosyjskiego dyplomatę. Wręczenie noty protestacyjnej w środę

Zobacz również

Granica z Białorusią zamknięta do odwołania

W środę rano polski rząd opublikował projekt rozporządzenia, na mocy którego od północy w czwartek zamknięta zostaje granica z Białorusią. To jedna z odpowiedzi na rozpoczynające się 12 września ćwiczenia Zapad 2025. Ruch graniczny wstrzymany ma być „do odwołania”. Strona białoruska, która w tym roku przejęła od Rosjan pałeczkę w informowaniu o przebiegu planowanych ćwiczeń, już od wiosny tego roku stara się stworzyć wrażenie, iż nagromadzenie wojsk na Białorusi nie stwarza zagrożenia dla krajów NATO. Na polską decyzję o zamknięciu granic Białoruś zareagowała nerwowo, określając działania naszego kraju jako „nielegalne”. W ocenie ekspertów z Ośrodka Studiów Wschodnich, to celowa polityka, jaką w tym roku przyjęła białoruska strona.

„W uzgodnieniu z Kremlem Mińsk wykorzystuje ćwiczenia do prowadzenia operacji dezinformacyjnej. Jej celem jest rozpowszechnienie tezy o rzekomej woli Białorusi do deeskalacji zagrożenia militarnego w regionie, choć w rzeczywistości operacja ta dzieje się za przyzwoleniem Rosji i służy wzmocnieniu wizerunku Alaksandra Łukaszenki jako równoprawnego partnera Moskwy” – informuje w swym najnowszym raporcie OSW.

Drony nad Polską, przesmyk zagrożony. Rosja może szykować inwazję na kraje NATO
Drony nad Polską, przesmyk zagrożony. Rosja może szykować inwazję na kraje NATO

Zobacz również

Zapad 2025. Oskarżają Polskę o chęć ataku

Według doniesień litewskiego wywiadu, w ćwiczeniach na wschodzie udział weźmie ok 30 tys. żołnierzy rosyjskich i białoruskich. Z elitarnych rosyjskich jednostek na Białorusi pojawili się już żołnierze z 2 „Tamańskiej” Dywizji Zmechanizowanej i 4 „Kantemirowskiej” Dywizji Pancernej, nowo sformowanej 71 Dywizji Zmechanizowanej 14 Korpusu Armijnego oraz 98 Dywizji Powietrzno-Desantowej. Białorusini twierdzą, iż w przeciwieństwie do podobnych ćwiczeń z lat 2017 i 2021, teraz większość operacji odbędzie się na wschodzie kraju, a nie przy polskiej granicy. Eksperci OSW przyznają, iż oficjalne źródła nie potwierdzają, by na terenie Królewca, lub zachodniej Białorusi gromadziły się obecnie poważniejsze siły rosyjskie, choć wiadomości o tym podają „nieoficjalne źródła białoruskie”. Tłumaczą, czemu Białoruś przyjęła taką linię propagandową.

„Deeskalacyjna retoryka Mińska służy podważaniu zachodnich obaw o planowanie przez Rosję i Białoruś agresywnych działań militarnych. Towarzyszy temu operacja dezinformacyjna strony białoruskiej wskazująca, że Polska ponoć przygotowuje się do uderzenia na oba państwa. W celu wsparcia tej tezy białoruskie KGB posunęło się do prowokacji, zatrzymując 4 września polskiego duchownego pod rzekomym zarzutem szpiegostwa i pozyskiwania niejawnych materiałów o scenariuszu Zapad-2025” – przypomina Ośrodek Studiów Wschodnich.