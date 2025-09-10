Dopiero tuż przed godz. 7 – czyli kilka godzin po naruszeniu przez rosyjskie drony polskiej przestrzeni powietrznej – Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało pierwsze alerty do mieszkańców zagrożonych terenów. W SMS-ach znajdował się apel o informowanie służb o dronach lub miejscu ich upadku, a także o zachowanie spokoju. To wyjątkowo długo biorąc pod uwagę, że do pierwszych ataków doszło około godz. 23.30.

Dlaczego RCB wysłało alerty z opóźnieniem?

RCB tłumaczy, że wiadomości zostały wysłane dopiero około godziny 7, ponieważ wcześniej nie było takiej potrzeby – kwestie informowania o zagrożeniu przejęło wojsko. – „W nocy zdecydowano o wykorzystaniu tradycyjnych metod ostrzegania” – wyjaśniał w rozmowie z dziennikarzem RMF FM Krzysztofem Zasadą Piotr Błaszczyk z RCB.

System alarmowy w Polsce – jakie mamy sygnały ostrzegawcze

W Polsce nie ma jeszcze odrębnego systemu alarmowego ostrzegającego wyłącznie przed nalotami dronów bojowych. Służby posługują się jednak metodami ostrzegania ludności w sytuacji zagrożenia lub podczas ćwiczeń. Warto pamiętać, że o ćwiczeniach informuje się z wyprzedzeniem, aby nie wywołać niepotrzebnej paniki.

Do alarmowania i przekazywania komunikatów wykorzystywane są:

syreny alarmowe,

megafony (np. w radiowozach, pojazdach straży pożarnej),

media – radio, telewizja, portale internetowe,

Regionalny System Ostrzegania (RSO),

Alerty RCB wysyłane bezpośrednio na telefony komórkowe,

bezpośredni kontakt ze strony służb w danej miejscowości.

Sygnały alarmowe w Polsce. Czy są też przeciw dronom?

Na terenie kraju obowiązują obecnie tylko dwa rodzaje sygnałów alarmowych:

ogłoszenie alarmu – ciągły, modulowany dźwięk syreny przez 3 minuty,

odwołanie alarmu – ciągły, jednostajny dźwięk syreny przez 3 minuty.

Jeśli usłyszysz sygnał alarmowy, powinieneś natychmiast włączyć radio lub telewizor i stosować się do poleceń przekazywanych w oficjalnych komunikatach.

Instrukcje z Ukrainy – co robić w razie ataku dronowego?

Ukraina, która od wielu miesięcy zmaga się z regularnymi atakami dronów kamikaze, opracowała szczegółowe instrukcje dla obywateli. Mają one uczyć właściwego zachowania w krytycznych chwilach i zwiększać szanse na przeżycie. Instrukcje koncentrują się nie na sygnałach alarmowych, lecz na tym, co należy zrobić od razu po usłyszeniu charakterystycznego dźwięku drona – przypominającego odgłos kosiarki, motoroweru Komar czy Ogara.

Najważniejsze zasady ukraińskich wytycznych brzmią: