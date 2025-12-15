„Zidentyfikowany został atak hakerski na Urząd Zamówień Publicznych. Cyberprzestępcy uzyskali dostęp do skrzynek poczty elektronicznej pracowników UZP oraz KIO (Krajowa Izba Odwoławcza - PAP). Incydent został zgłoszony do służb odpowiedzialnych za cyberbezpieczeństwo i podjęto wszystkie niezbędne działania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa oraz ograniczenia skutków naruszenia. Trwają czynności operacyjne związane z ustaleniem sprawców” - napisał na platformie X Gawkowski.

Podkreślił, że liczba cyberataków z roku na rok wzrasta i stają się one coraz bardziej niebezpieczne. Minister zaznaczył, że wszystkie jednostki - zarówno instytucje publiczne, jak i firmy powinny stale przykładać najwyższą wagę do zabezpieczania dostępu elektronicznego do swoich systemów oraz działać zgodnie z zasadami ustanowionymi w Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa.

„Przypominam, że działa już platforma - http://cyber.gov.pl - centralne miejsce do ochrony przed cyberzagrożeniami. W jednym miejscu udostępniane są praktyczne porady, aktualne ostrzeżenia oraz bezpłatne usługi ochrony” - dodał Gawkowski. (PAP)