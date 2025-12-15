- Przeprowadziłem długą rozmowę z prezydentem (Ukrainy Wołodymyrem) Zełenskim i rozmawiałem z przywódcami Niemiec, Włoch, NATO, Finlandii, Francji, Wielkiej Brytanii, Polski, Norwegii, Danii i Holandii, przeprowadziliśmy bardzo długie i bardzo dobre rozmowy i myślę, że sprawy idą całkiem dobrze - powiedział Trump.
- Myślę, że jesteśmy teraz bliżej (rozwiązania w sprawie Ukrainy - PAP) niż kiedykolwiek wcześniej i zobaczymy, co da się zrobić - dodał.
Zwrócił też uwagę na „ogromne wsparcie” ze strony europejskich liderów w kwestii Ukrainy. (PAP)
