Dziennikarze TVN Turbo, Adam Kornacki i Patryk Mikiciuk, stanęli przed Sądem Okręgowym w Katowicach w związku z oskarżeniami o gwałt na dwóch kobietach. Zarzuty dotyczyły zdarzeń, do których miało dojść w wynajmowanym mieszkaniu na terenie Katowic. Sprawa trafiła do sądu pod koniec czerwca, po zakończeniu śledztwa prowadzonego przez miejscową prokuraturę.

Zawiadomienie o możliwym przestępstwie złożyła koleżanka kobiet, które miały zostać pokrzywdzone w mieszkaniu. Według ustaleń śledczych pojawiła się ona w lokalu już po zdarzeniu i to jej relacja stała się podstawą dalszych działań organów ścigania.

Od samego początku Adam Kornacki i Patryk Mikiciuk nie przyznawali się do winy, konsekwentnie zaprzeczając wersji przedstawionej w akcie oskarżenia. Pomimo tego stacja TVN zdecydowała się czasowo zawiesić współpracę z dziennikarzami do momentu zakończenia postępowania.

Zapadł wyrok w sprawie dziennikarzy TVN Turbo

Proces przed Sądem Okręgowym w Katowicach trwał nieco ponad trzy miesiące. Po jego zakończeniu zapadło rozstrzygnięcie, które zamknęło jedną z głośniejszych spraw ostatnich miesięcy dotyczących osób publicznych.

Patryk Mikiciuk poinfomował na nagraniu opublikowanym na jego profilu w serwisie Instagram: „dziś skończył jeden z największych horrorów, jaki przeżyłem, jaki kiedykolwiek miałem. Dziś zapadł wyrok uniewinniający za absurdalne brednie i oskarżenia, przed którymi zostałem postawiony niespełna kilka miesięcy temu. To jest coś, czego nigdy w życiu się nie spodziewałem. Wiem, że mój zawód jest obarczony dużym ryzykiem. Spotyka się wielu cudownych ludzi, spotyka się czasem również tych, którzy nie do końca dobrze życzą. Nie życzę takiego przeżycia nawet najgorszym wrogom, jacy tylko istnieją, ale cieszę się, że sprawiedliwość wygrała i sprawiedliwość absolutnie zwyciężyła”.

Z kolei Adam Kornacki powiedział: „to właśnie dzisiaj jest ten dzień, w którym Sąd Okręgowy w Katowicach uniewinnił mnie ze wszystkich zarzutów, które zostały mi postawione przez prokuraturę w październiku 2024 roku. Nie było ani jednego argumentu za tym, żeby jakikolwiek zarzut został utrzymany. Ja jestem niezmiernie szczęśliwy, że te wszystkie kłamstwa, te wszystkie brednie, które zostały napisane w akcie oskarżenia zostały teraz rozwiane”. Jak dodał, „te brednie zniszczyły mnie, zniszczyły moje życie i osobiste, i rodzinne, i zawodowe, i liczę na to, że teraz wszyscy razem, wspólnie z moją rodziną wygrzebiemy się z tego i że po prostu będzie dobrze. Pozdrawiam Was wszystkich bez wyjątku. I tych, którzy wierzyli we mnie od początku do końca i tych, którzy troszkę zaczynali we mnie wątpić. Jest uniewinnienie, idziemy do przodu”.