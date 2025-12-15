Prokurator zatrzymany na gorącym uczynku - chciał uciec z miejsca zdarzenia

W dniu 11 grudnia 2025 roku w Grzegorzewie (woj. wielkopolskie) doszło do kolizji drogowej z udziałem samochodu prokuratora Dariusza K. Z relacji świadków wynika, że pojazd uderzył w stojący samochód, którym podróżowała czteroosobowa rodzina, po czym próbował odjechać, a raczej uciec z miejsca zdarzenia, pasem awaryjnym. Zatrzymał go kierujący ruchem. Później było jeszcze ciekawiej.

Pijany prokurator chciał uciec z miejsca zdarzenia - to nie koniec jego występków

Świadkowie zgodnie opisali, że prokurator Dariusz K. zachowywał się w sposób wskazujący na nietrzeźwość: bełkotliwa mowa, chwiejny chód i nadpobudliwość. Na miejsce przyjechali policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Kole, którzy próbowali przeprowadzić badanie alkomatem. Dariusz K. utrudniał wykonywane przez nich czynności, m.in. złamał ustnik alkomatu. Następnie oświadczył zgromadzonym, że jest… prokuratorem, po czym sugerował, aby policjanci „dmuchnęli za niego”.

Na miejsce zdarzenia przyjechał Prokurator Rejonowy w Kole. Dariusz K. oświadczył służbom, że odmawia poddania się badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Co ciekawe, w jego samochodzie, w którym podróżował samodzielnie, ujawniono pustą półlitrową butelkę wódki.

Prokurator zatrzymany na gorącym uczynku - ponad 2 promile we krwi

Dariusz K. został zatrzymany „na gorącym uczynku” o godzinie 17:45 i przewieziony do szpitala w Kole w celu pobrania krwi. Badania wykazały zawartość alkoholu we krwi wynoszącą ponad 2‰, co znacznie przekracza granicę stanu nietrzeźwości (0,5‰).

Pijany prokurator poniesie odpowiedzialność za swoje czyny?

12 grudnia 2025 r. prokurator Dariusz K. został zawieszony w wykonywaniu czynności służbowych. W tym samym dniu, z uwagi na właściwość rzeczową, sprawa została przejęta do dalszego prowadzenia przez Wydział Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej. Uzyskanie zgody Sądu Najwyższego na pociągnięcie prokuratora do odpowiedzialności karnej było konieczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami o prokuraturze ponieważ doszło do popełnienia przestępstwa „na gorącym uczynku”.

Jakie zarzuty postawiono prokuratorowi zatrzymanemu na gorącym uczynku?

W związku z ustaleniami, 13 grudnia 2025 roku prokuratorowi przedstawiono dwa zarzuty:

prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości,

nakłaniania funkcjonariuszy policji do przekroczenia uprawnień i utrudniania postępowania karnego.

Pierwszy czyn zagrożony jest karą pozbawienia wolności do lat 3. Z kolei drugi – karą pozbawienia wolności do lat 5. Przesłuchany w charakterze podejrzanego Dariusz K. odmówił wyjaśnień i odpowiedzi na pytania.