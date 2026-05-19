Opłaty KNF płacone z góry zamiast po decyzji

Chodzi o projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z opłatami uiszczanymi na rzecz Komisji Nadzoru Finansowego.

Jak przekonuje Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w komunikacie, projekt ma uprościć i usprawnić postępowania prowadzone przez KNF, a zmiany dotyczą głównie sposobu wnoszenia opłat za zezwolenia, zgody oraz wpisy do rejestrów prowadzonych przez Komisję.

„Nowe przepisy mają skrócić czas rozpatrywania spraw, ograniczyć liczbę niekompletnych wniosków oraz zapewnić bardziej sprawiedliwy podział kosztów nadzoru nad rynkiem finansowym. Przyjęte rozwiązania są elementem działań deregulacyjnych rządu” - przekazała KPRM.

Obecnie opłaty za wydanie zezwoleń, zgód lub dokonanie wpisu do rejestru KNF są pobierane dopiero po zakończeniu postępowania. Projekt zakłada, że taka opłata będzie wnoszona z góry, czyli już przy składaniu wniosku do KNF.

Rząd argumentuje, że w praktyce część wniosków trafiających obecnie do KNF ma błędy lub braki, co wydłuża postępowania i generuje dodatkową pracę urzędu. „Wnoszenie opłaty na początku postępowania ma zachęcić do staranniejszego przygotowywania dokumentów i przyspieszyć wydawanie decyzji” - stwierdziła kancelaria premiera.

Nowe opłaty KNF już na etapie składania wniosku

W projekcie proponuje się także wprowadzenie opłaty za czynności związane z rozpatrywaniem przez UKNF zawiadomień o zamiarze nabycia lub objęcia akcji domu maklerskiego oraz TFI. Opłata ma być nie wyższa niż równowartość 4500 euro.

Zdaniem KPRM jest to „bardziej sprawiedliwy podział kosztów nadzoru KNF”. „Dotychczas koszty postępowań dotyczących m.in. zgłoszenia zamiaru kupna akcji domu maklerskiego lub towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI) oraz powierzenia członkowi zarządu TFI dodatkowych obowiązków pokrywał cały sektor rynku finansowego” - tłumaczy kancelaria premiera.

Po zmianach wydatki związane z postępowaniami miałyby ponosić podmioty, które inicjują dane postępowanie. (PAP)