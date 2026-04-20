Kontrowersje wokół ślubowania sędziów TK w Sejmie

Bogucki w poniedziałek w TV Republika ogłosił, że w tym tygodniu prezydent skieruje w tym tygodniu wniosek do TK o rozstrzygnięcie sporu komepetencyjnego ws. ślubowania sędziów w Sejmie. - To znaczy, czy możliwe było przeprowadzenie tej hucpy, błazenady, która odbyła się w Sejmie i nazwanie tego ślubowaniem - sprecyzował szef KPRP. Zapewnił przy tym, że prezydent ma „absolutną świadomość, że tego nie można zrobić”. Ale prezydent - jak mówił Bogucki - „jest państwowcem i idzie drogą konstytucji“.

Był też pytany decyzję, jaką podejmie prezydent, jeżeli w wyniku orzeczenia okaże się, że ślubowanie czwórki sędziów odbyło się niezgodnie z konstytucją. Szef KPRP odparł, że w tej sprawie należy poczekać na orzeczenie, choć tu dochodzi kwestia „nieskazitelności charakteru” i - jak mówił - „te osoby wybrały ścieżkę niezgodną z prawem”.

Dodał, że część z tych osób była „bardzo mocno zaangażowana politycznie” i - jak mówił „jest pewien poziom śmieszności, który ci sędziowie (...) przekroczyli”. - Myślę, że prezydent nigdy nie brał udział w błazenadach, bo tu kabaret to jest zbyt łagodne słowo - dodał szef KRPR.

Stanowisko Trybunału Konstytucyjnego i dalszy przebieg sprawy

Tego samego dnia na antenie wPolsce24 prezes TK Bogdan Święczkowski zapewnił, że Trybunał rozstrzygnie spór kompetencyjny w sprawie zaprzysiężenia sędziów, jeżeli prezydent skieruje taki wniosek. - Jeżeli taki spór wpłynie, to na pewno Trybunał się nad tym pochyli i rozstrzygnie, czy to zdarzenie, które miało miejsce w polskim Sejmie, miało jakiekolwiek znaczenie prawne, czy też nie miało żadnego znaczenia prawnego, i kto tutaj jest uprawniony do tego, aby przyjmować to ślubowanie wobec pana prezydenta - powiedział Święczkowski.

- Ja nie mam wątpliwości, że te kwestie będą przez Trybunał szybko wyjaśnione, jeżeli tylko zbierze się pełny skład TK, a pan prezydent przyjął ślubowanie od dwóch osób wybranych na sędziów i w tej chwili Trybunał liczy 11 sędziów, zatem jest pełny skład - tłumaczył.

Prezes TK poinformował też, że zwrócił się też do Nawrockiego z prośbą o wskazanie, czy wydarzenie, które odbyło się w Sejmie oznacza, że sędziowie złożyli ślubowanie wobec prezydenta. - Czekam na odpowiedź - dodał.

Święczkowski zapewnił też, że jeżeli uzna się, iż sędziowie złożyli ślubowanie w sposób prawidłowy, wówczas dopuści sędziów do pracy w TK.

Chodzi o to, że 13 marca Sejm wybrał sześcioro sędziów TK. Na zaproszenia prezydenta Karola Nawrockiego dwoje wybranych przez Sejm sędziów złożyło ślubowanie w Pałacu Prezydenckim. Przedstawiciele KPRP mówili, że sytuacja czworga pozostałych jest analizowana, gdyż według prezydenckiej kancelarii w Sejmie doszło do błędów.

Następnie 9 kwietnia podczas uroczystości w sejmowej Sali Kolumnowej tych czworo sędziów złożyło ślubowanie z formułą, że robią to „wobec prezydenta”, ślubowanie ponownie złożyło też dwoje sędziów TK, którzy już wcześniej zrobili to w obecności prezydenta. Następnie wszyscy przekazali pisemne roty ślubowań wobec prezydenta na biurze podawczym Kancelarii Prezydenta.

Dwoje sędziów, czyli Dariusz Szostek i Magdalena Bentkowska, tego samego dnia objęło urzędy w TK. Prezes TK Bogdan Święczkowski powiedział, że cztery pozostałe osoby - Krystian Markiewicz, Maciej Taborowski, Marcin Dziurda i Anna Korwin-Piotrowska - nie objęły urzędów, bo wydarzenia w Sejmie z ich udziałem nie może uznać za ślubowanie „wobec prezydenta”.

Krystian Markiewicz poinformował, że on i troje pozostałych sędziów, złożyli pismo do prezesa TK go z wnioskiem o umożliwienie wykonywania im obowiązków służbowych. (PAP)