Leśkiewicz we wpisie na platformie X poinformował, że prezydent Nawrocki postanowieniami z 2 lutego zastosował prawo łaski w stosunku do trzech osób. „Podejmując decyzje prezydent RP kierował się względami humanitarnymi, pozytywnymi opiniami sądów, a także wnioskami prokuratora generalnego o skorzystanie z prawa łaski” - wskazał.

Rzecznik prezydenta zaznaczył, że Nawrocki postanowieniem z poniedziałku nie zastosował prawa łaski wobec pięciu osób.

Ponadto - jak podał Leśkiewicz - prezydent podpisał cztery postanowienia, w których „zażądał od prokuratora generalnego przedstawienia akt w 4 sprawach”. Prezydent uczynił to na podstawie przepisu Kodeksu postępowania karnego mówiącego, że „prokurator generalny przedstawia prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej akta sprawy lub wszczyna z urzędu postępowanie o ułaskawienie w każdym wypadku, kiedy prezydent tak zadecyduje”. (PAP)