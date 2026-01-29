Polska Agencja Prasowa obszernie relacjonuje wypełniony spotkaniami dzień, w oparciu o komentarze przedstawicieli tych klubów i kół, które zdecydowały się na wizytę przy Krakowskim Przedmieściu. Dla polityków była to okazja, by przedstawić głowie państwa najważniejsze dla swojej formacji projekty ustaw i zaapelować o ich nieblokowanie, lub – wręcz przeciwnie – o zablokowanie projektów uznawanych za szkodliwe.

Razem u prezydenta przeciw dwukadencyjności

– Prosiliśmy go, aby zawetował ustawę o zniesieniu dwukadencyjności w samorządach – poinformowała współprzewodnicząca Partii Razem Aleksandra Owca po spotkaniu. Dodała, że ze strony prezydenta nie padły w tej sprawie żadne „twarde deklaracje”. Politycy Razem poruszyli też kwestię przygotowanych przez nich ustaw, w tym o złożonego w Sejmie projektu mającego zapewnić ciepłe posiłki dzieciom w szkołach, projektu mającego zapobiegać likwidacji przedszkoli, czy ustawy o podatku antyspekulacyjnym od trzeciej nieruchomości.

Dopytywana przez dziennikarzy, jaką opinię prezydent Karol Nawrocki wyraził w sprawie tego ostatniego projektu, Owca powiedziała, że zobowiązał się „dokładnie go przeanalizować”. – Jedna rzecz, z którą zgodziliśmy się z panem prezydentem, to jest to, że mamy problem z demografią. Nasze projekty, zarówno projekt podatku antyspekulacyjnego, który ma działać tak, żeby mieszkania były dostępne dla młodych rodzin, jak i te projekty związane z dostępnością przedszkoli, czy posiłków w szkołach, to są projekty, które mają ten sam cel, który pan prezydent wskazał na przykład w swoich projektach podatkowych dotyczących rodzin. Celem jest wzmocnienie polskich rodzin, więc myślę, że (…) na pewno mamy zgodę z panem prezydentem – dodał współliderka Razem.

Demokracja Bezpośrednia o sądownictwie

Wcześniej z prezydentem spotkał się poseł Jarosław Sachajko z koła poselskiego Demokracja Bezpośrednia. Przekazał dziennikarzom, że rozmawiał o nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, która w środę została przyjęta bez poprawek przez Senat. – Mam nadzieję, że prezydent ją zawetuje, bo ona się naprawdę do niczego się nie nadaje – ocenił.

Polska 2050 o kryptowalutach i parkach narodowych

– Spotkanie było dobre i merytoryczne – ocenił z kolei wiceprzewodniczący klubu Polski 2050 Bartosz Romowicz. Politycy partii omawiali z Karolem Nawrockim ustawy leżące już na jego biurku, jak i procedowane projekty. Dowiedzieli się, że prezydent może zawetować ustawę o kryptowalutach. – Ta ustawa się pojawiła ponownie na biurku pana prezydenta z poprawką Polski 2050, wdrażającą w życie kwestię, o której pan prezydent mówił, wetując ten projekt ustawy – powiedział z kolei Kamil Wnuk, który także brał udział w spotkaniu. Jak wynika z informacji przekazanej przez Wnuka „na ten moment pan prezydent mówił, że raczej tą ustawę będzie chciał zawetować”. – Miejmy nadzieję, że nasze argumenty (...) do pana prezydenta, do tego środowiska dotrą – dodał Wnuk.

Dyskusja dotyczyła też ustawy o parkach narodowych, która zakłada 20-procentowy wzrost środków dla gmin z parkami narodowymi. Według Wnuka jest w tym zakresie szansa na kompromis i poparcie ze strony prezydenta. Poseł podobnie ocenił szanse na przyjęcie ustawy regulującej kwestie związane z najmem krótkoterminowym. Wątpliwości głowy państwa wzbudza za to projekt ustawy ograniczającej dostępność do alkoholu. – Są dwa projekty ustawy: złożony przez klub Lewicy (...) i klub Polski 2050. Tutaj też mieliśmy różne zdanie, natomiast wydaje się, że dojdziemy do porozumienia – ocenił.

Posłowie Polski 2050 zastrzegli, że nie były poruszane kwestie typowo polityczne, związane z sytuacją w Polsce 2050. Romowicz wspomniał natomiast, że Karol Nawrocki wyraził nadzieję, że konstytucja będzie zmieniona.

Konfederacja o edukacji i Ukrainie

W imieniu Konfederacji z prezydentem spotkał się Grzegorz Płaczek, który ocenił, że spotkanie było „bardzo potrzebne, bardzo merytoryczne, ale niestety bardzo krótkie, trwające tylko godzinę”. Towarzyszący mu klubu Konfederacji Zbigniew Bogucki przekazał z kolei, że omówił z prezydentem m.in. „przyszłość polskich przedsiębiorstw” oraz prezydencki projekt ustawy mający na celu obniżenie cen energii elektrycznej. – Rozmawialiśmy o kalendarzu szczepień obowiązkowych i przepisach dotyczących edukacji domowej – dodał. – Rozważaliśmy, czy przypadkiem regulacje dotyczące edukacji domowej nie powinny znaleźć się w Trybunale Konstytucyjnym i czy Trybunał Konstytucyjny nie powinien odnieść się do tego, czy te regulacje są zgodne z polską konstytucją – stwierdził poseł.

Jak dodał, rozmowa dotyczyła także Ukrainy, w tym decyzji rządu tego kraju, dotyczącej zerowych kwot na eksport złomu metali kolorowych i o tym, jaki to będzie miało skutek dla przyszłości polskiej stali. – Sytuacja jest bardzo poważna, bardzo groźna i zastanawialiśmy się, jakie możemy znaleźć rozwiązanie, czy Pałac Prezydencki w jakiś sposób może skutecznie zareagować i pomóc polskiej branży – powiedział Płaczek.

Inną kwestią omawianą podczas spotkania była ekshumacja ofiar zbrodni wołyńskiej. – Rzeczywiście jest światełko w tunelu w kwestii małego przełomu dotyczącego Wołynia. Na ten temat rozmawialiśmy dosyć długo. (...) Wszystko wskazuje na to, że jeżeli nie dojdzie do żadnych zmian, do żadnych niespodzianek, to możemy za niedługo być świadkami pewnych ustępstw ze strony Ukrainy w kwestii Wołynia – zaznaczył.

Płaczek poinformował ponadto, że przy okazji następnego posiedzenia Sejmu dojdzie do kolejnego spotkania powstałej w styczniu Rady Parlamentarzystów z Prezydentem. Jak podkreśla KPRP, jest to zespół konsultacyjny skupiający parlamentarzystów wspierających prezydenta społecznie „swoją wiedzą i doświadczeniem w celu usprawnienia współpracy na rzecz stanowienia prawa przyjaznego obywatelom”. W skład tej rady wchodzi siedmioro posłów; są wśród nich m.in. przedstawiciele klubów PiS, PSL, Konfederacji i posłanka niezrzeszona Paulina Matysiak.

PSL o wsi i związkach nieformalnych

Z prezydentem spotkali się też przedstawiciele Polskiego Stronnictwa Ludowego: Krzysztof Paszyk, Jacek Tomczak, Magdalena Sroka, Mirosław Maliszewski i Michał Pyrzyk.

Paszyk podkreślił po spotkaniu, że przedstawiciele Stronnictwa zostawili prezydentowi „symboliczną teczkę polskich spraw” zawierającą bardzo ważne projekty ustaw, przygotowane przez klub PSL. – Wszystkie te projekty łączy jeden wspólny mianownik – bardzo pozytywnie oddziałują i poprawiają bezpieczeństwo Polek i Polaków – powiedział i dodał, iż liczy, „że to spotkanie będzie pierwszym krokiem na drodze umożliwienia lepszej współpracy pod kątem rozwiązań służących polskiemu bezpieczeństwu”.

Maliszewski podkreślił z kolei, że duża część rozmowy poświęcona była sprawom polskiej wsi i rolnictwa. Wymienił ustawę, która o kolejne 10 lat wydłuża czas, w którym wstrzymana będzie sprzedaż ziemi rolnej z państwowego zasobu oraz ustawę dotyczącą aktywnego rolnika. – To nie są projekty polityczne, one nie powinny politycznie dzielić i pod nimi powinien się znaleźć podpis pana prezydenta. Mamy nadzieję, że tak się stanie – zaznaczył Maliszewski. – Rozmawialiśmy z prezydentem o pakiecie blackoutowym oraz o tym, jak chronić polskie systemy energetyczne przed cyberatakami. Rozmawialiśmy także o tym, jak chronić i wspierać polskie małe i średnie firmy, które są sercem polskiej gospodarki – podkreślił natomiast Tomczak.

Sroka relacjonowała zaś, że został poruszony także temat projektu ustawy o statusie osoby najbliższej. – Przedstawiliśmy panu prezydentowi naszą argumentację. Zaznaczyliśmy, że nie jest to projekt ideologiczny, tylko wolnościowy, który daje rozwiązania osobom żyjącym w niesformalizowanym związku – powiedziała Sroka. – Mamy nadzieję, że pan prezydent wsłucha się w głos prawie 2,5 mln osób, które żyją w takich związkach – dodała.

Jak nietrudno się domyślić, przedstawiciele PSL przekonywali prezydenta do likwidacji dwukadencyjności w samorządach. – Prezydent zadeklarował, że wsłucha się jeszcze raz w debatę parlamentarną; rozważy wszystkie za i przeciw i wtedy podejmie decyzję, czy popisze taką ustawę – podkreślił Pyrzyk.

Paszyk zastrzegł, że podczas spotkania nie była poruszona kwestia ustaw przygotowanych przez resort sprawiedliwości, w tym przyjęta ostatnio przez parlament nowela ustawy o KRS. – Koncentrowaliśmy się na ustawach, które są przygotowywane przez klub, jak również resorty zarządzane przez polityków PSL – podkreślił.