Sieć jest nadal rozbudowywana, a kolejne urządzenia trafiają zarówno na autostrady i drogi ekspresowe, jak i na wybrane drogi krajowe oraz wojewódzkie.

Rekordowe odcinki OPP w Polsce: A2, S7 i S8

Najdłuższy obecnie odcinkowy pomiar prędkości w kraju działa na autostradzie A2 pomiędzy węzłami Mińsk Mazowiecki – Janów. Kamery kontrolują tam aż 17,4 km drogi.

Limity prędkości:

samochody osobowe – 140 km/h

pojazdy ciężarowe – 80 km/h

Aby przejechać ten fragment zgodnie z przepisami, kierowca musi pojawić się na końcowej bramce nie wcześniej niż po 7 minutach i 27 sekundach.

Drugi bardzo długi odcinek objęty OPP działa na trasie S7 między węzłami Radom Północ – Wolanów. Ma 15,9 km długości. Limity wynoszą:

120 km/h dla aut osobowych

80 km/h dla ciężarówek

Minimalny bezpieczny czas przejazdu: 7 minut i 57 sekund.

Trzeci nowy system uruchomiono na trasie S8 w rejonie Nadarzyna. Odcinek liczy 3,2 km. Każdy, kto przejedzie go szybciej niż w 1 minutę i 36 sekund, musi liczyć się z mandatem. Limity: 120 km/h (osobowe) i 80 km/h (ciężarowe).

Jak działa odcinkowy pomiar prędkości?

OPP rejestruje czas wjazdu pojazdu na odcinek oraz moment jego opuszczenia. Na tej podstawie system wylicza średnią prędkość. Jeśli średnia przekracza dopuszczalny limit, automatycznie generowana jest dokumentacja wykroczenia, która trafia do dalszej obsługi w systemie CANARD.

W praktyce obowiązuje tolerancja do 10 km/h:

przekroczenie limitu o 10 km/h – brak mandatu

przekroczenie o 11 km/h i więcej – kara jest naliczana

Najwyższy mandat za przekroczenie prędkości wynosi 2500 zł, a w warunkach recydywy nawet 5000 zł. Kierowca może otrzymać maksymalnie 15 punktów karnych.

Pełna lista działających odcinkowych pomiarów prędkości w Polsce

Woj. dolnośląskie

A4 Kostomłoty – Kąty Wrocławskie

A4 Pietrzykowice – Kąty Wrocławskie

A8 (Autostradowa Obwodnica Wrocławia) Lotnisko – Wrocław Północ

S3 Nowe Bogaczowice (tunel)

Wrocław, al. Jana III Sobieskiego

Woj. kujawsko-pomorskie

A1 Nowy Ciechocinek – Kałęczynek

Woj. łódzkie

DK72 Złota – kier. Rawa Mazowiecka ↔ Łódź

DK48 Tomaszów Mazowiecki (Białobrzegi – S8)

DK74 Kluki (Bełchatów – Wieluń)

DK74 Biała Pierwsza (Wieluń – Walichnowy)

DW485 Bychlew (Bełchatów – Pabianice

DK70 Mokra Prawa (Skierniewice – Łowicz)

S14 Dobroń (Petrykozy – Dobroń)

Łódź – droga 1120E (Łaskowice – ul. Pabianicka)

Woj. mazowieckie

S7 Falęcice (Białobrzegi) – Nowy Gózd

DK50 Mszczonów (obwodnica)

DK60 Karniewo

DK92 Zakręt

S2 Warszawa Południowa Obwodnica (tunel)

S8 Warszawa Głębocka – Marki

S8 Nadarzyn

Woj. pomorskie

S6 Bojano – Koleczkowo

S6 Koleczkowo – Gdynia Wielki Kack

DK20 Borcz – Babi Dół

DK22 Czersk – Krojanty

DK55 Nowy Dwór Gdański – Marzęcino

DW214 Sulęczyno – Węsiory

S7 Nowy Dwór Gdański – Kazimierzowo

Woj. warmińsko-mazurskie

DK16 Gietrzwałd

DK59 Gwiazdowo

Woj. śląskie

DW902 (DTS) Katowice – Chorzów

A4 Mikołowska – Murckowska

A1 Mykanów – Brodowe

Woj. świętokrzyskie

S7 Kielce Północ – Kajetanów

Woj. wielkopolskie

S5 Stęszew – Poznań Zachód

A2 Koło – Dąbie

Woj. zachodniopomorskie

DK93 Tunel pod Świną (Świnoujście)

DW151 Łubianka – Brynka

S3 Gorzów Zachód – Gorzów Południe

Dlaczego OPP są tak skuteczne?

W przeciwieństwie do klasycznych fotoradarów, które „łapią” w jednym punkcie, odcinkowy pomiar prędkości eliminuje możliwość krótkiego zwolnienia tuż przed kamerą. Kierowca musi utrzymać bezpieczne tempo przez cały kontrolowany fragment drogi. To właśnie dlatego OPP generują dziś największą liczbę wykroczeń spośród wszystkich urządzeń nadzoru.

Jak przejechać OPP bez mandatu?

Najskuteczniejsze rozwiązanie to równa jazda z prędkością zgodną z limitem.

Pomagają:

ustawienie tempomatu

korzystanie z aplikacji nawigacyjnych pokazujących średnią prędkość

unikanie gwałtownych przyspieszeń i hamowań

Na długich odcinkach różnica między jazdą zgodną z limitem a o 10–15 km/h szybciej to zwykle kilkanaście sekund. Ryzyko kilku tysięcy złotych kary i utraty punktów karnych jest nieporównywalnie większe.