Sieć jest nadal rozbudowywana, a kolejne urządzenia trafiają zarówno na autostrady i drogi ekspresowe, jak i na wybrane drogi krajowe oraz wojewódzkie.
Rekordowe odcinki OPP w Polsce: A2, S7 i S8
Najdłuższy obecnie odcinkowy pomiar prędkości w kraju działa na autostradzie A2 pomiędzy węzłami Mińsk Mazowiecki – Janów. Kamery kontrolują tam aż 17,4 km drogi.
Limity prędkości:
- samochody osobowe – 140 km/h
- pojazdy ciężarowe – 80 km/h
Aby przejechać ten fragment zgodnie z przepisami, kierowca musi pojawić się na końcowej bramce nie wcześniej niż po 7 minutach i 27 sekundach.
Drugi bardzo długi odcinek objęty OPP działa na trasie S7 między węzłami Radom Północ – Wolanów. Ma 15,9 km długości. Limity wynoszą:
- 120 km/h dla aut osobowych
- 80 km/h dla ciężarówek
Minimalny bezpieczny czas przejazdu: 7 minut i 57 sekund.
Trzeci nowy system uruchomiono na trasie S8 w rejonie Nadarzyna. Odcinek liczy 3,2 km. Każdy, kto przejedzie go szybciej niż w 1 minutę i 36 sekund, musi liczyć się z mandatem. Limity: 120 km/h (osobowe) i 80 km/h (ciężarowe).
Jak działa odcinkowy pomiar prędkości?
OPP rejestruje czas wjazdu pojazdu na odcinek oraz moment jego opuszczenia. Na tej podstawie system wylicza średnią prędkość. Jeśli średnia przekracza dopuszczalny limit, automatycznie generowana jest dokumentacja wykroczenia, która trafia do dalszej obsługi w systemie CANARD.
W praktyce obowiązuje tolerancja do 10 km/h:
- przekroczenie limitu o 10 km/h – brak mandatu
- przekroczenie o 11 km/h i więcej – kara jest naliczana
Najwyższy mandat za przekroczenie prędkości wynosi 2500 zł, a w warunkach recydywy nawet 5000 zł. Kierowca może otrzymać maksymalnie 15 punktów karnych.
Pełna lista działających odcinkowych pomiarów prędkości w Polsce
Woj. dolnośląskie
- A4 Kostomłoty – Kąty Wrocławskie
- A4 Pietrzykowice – Kąty Wrocławskie
- A8 (Autostradowa Obwodnica Wrocławia) Lotnisko – Wrocław Północ
- S3 Nowe Bogaczowice (tunel)
- Wrocław, al. Jana III Sobieskiego
Woj. kujawsko-pomorskie
- A1 Nowy Ciechocinek – Kałęczynek
Woj. łódzkie
- DK72 Złota – kier. Rawa Mazowiecka ↔ Łódź
- DK48 Tomaszów Mazowiecki (Białobrzegi – S8)
- DK74 Kluki (Bełchatów – Wieluń)
- DK74 Biała Pierwsza (Wieluń – Walichnowy)
- DW485 Bychlew (Bełchatów – Pabianice
- DK70 Mokra Prawa (Skierniewice – Łowicz)
- S14 Dobroń (Petrykozy – Dobroń)
- Łódź – droga 1120E (Łaskowice – ul. Pabianicka)
Woj. mazowieckie
- S7 Falęcice (Białobrzegi) – Nowy Gózd
- DK50 Mszczonów (obwodnica)
- DK60 Karniewo
- DK92 Zakręt
- S2 Warszawa Południowa Obwodnica (tunel)
- S8 Warszawa Głębocka – Marki
- S8 Nadarzyn
Woj. pomorskie
- S6 Bojano – Koleczkowo
- S6 Koleczkowo – Gdynia Wielki Kack
- DK20 Borcz – Babi Dół
- DK22 Czersk – Krojanty
- DK55 Nowy Dwór Gdański – Marzęcino
- DW214 Sulęczyno – Węsiory
- S7 Nowy Dwór Gdański – Kazimierzowo
Woj. warmińsko-mazurskie
- DK16 Gietrzwałd
- DK59 Gwiazdowo
Woj. śląskie
- DW902 (DTS) Katowice – Chorzów
- A4 Mikołowska – Murckowska
- A1 Mykanów – Brodowe
Woj. świętokrzyskie
- S7 Kielce Północ – Kajetanów
Woj. wielkopolskie
- S5 Stęszew – Poznań Zachód
- A2 Koło – Dąbie
Woj. zachodniopomorskie
- DK93 Tunel pod Świną (Świnoujście)
- DW151 Łubianka – Brynka
- S3 Gorzów Zachód – Gorzów Południe
Dlaczego OPP są tak skuteczne?
W przeciwieństwie do klasycznych fotoradarów, które „łapią” w jednym punkcie, odcinkowy pomiar prędkości eliminuje możliwość krótkiego zwolnienia tuż przed kamerą. Kierowca musi utrzymać bezpieczne tempo przez cały kontrolowany fragment drogi. To właśnie dlatego OPP generują dziś największą liczbę wykroczeń spośród wszystkich urządzeń nadzoru.
Jak przejechać OPP bez mandatu?
Najskuteczniejsze rozwiązanie to równa jazda z prędkością zgodną z limitem.
Pomagają:
- ustawienie tempomatu
- korzystanie z aplikacji nawigacyjnych pokazujących średnią prędkość
- unikanie gwałtownych przyspieszeń i hamowań
Na długich odcinkach różnica między jazdą zgodną z limitem a o 10–15 km/h szybciej to zwykle kilkanaście sekund. Ryzyko kilku tysięcy złotych kary i utraty punktów karnych jest nieporównywalnie większe.
