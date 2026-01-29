Ponad 100 miliardów złotych pod lupą prokuratury

Ministerstwo Finansów podało w czwartek 29 stycznia 2026 roku, że dyrektorzy Izb Administracji Skarbowej zgłosili do prokuratury 211 przypadków potencjalnego popełnienia przestępstwa na łączną kwotę niemal 104 mld zł. Dodatkowo przesłano 111 zawiadomień do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych w związku z możliwymi naruszeniami dyscypliny finansów publicznych.

Wyniki wielkiego audytu: 164 podmioty z nieprawidłowościami

Resort podał, że audytom w zakresie wykorzystania środków publicznych poddano 164 podmioty, a stwierdzone nieprawidłowości wyniosły łącznie ponad 118 mld zł. Ministerstwo Finansów zapowiedziało, że w miarę postępu działań audytowych mogą zostać złożone kolejne zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

Na czym polegały oszustwa? Mechanizm wyłudzania dotacji

Według Krajowej Administracji Skarbowej nieprawidłowości dotyczyły m.in. naruszeń zasad przyznawania i rozliczania dotacji oraz innej pomocy publicznej, wydatkowania środków niezgodnie z ustalonym planem finansowym oraz wykorzystania dotacji i pomocy w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem.