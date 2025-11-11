Centralny Port Komunikacyjny to gigantyczne przedsięwzięcie – budowa nowego lotniska, rozległej sieci kolejowej oraz infrastruktury drogowej wymaga specjalistów z wielu dziedzin. Według szacunków spółki, do 2032 roku potrzebnych będzie kilkadziesiąt tysięcy pracowników o zróżnicowanych kompetencjach.

– Szacuje się, że dla właściwego funkcjonowania zarówno komponentu lotniskowego, jak i kolejowego, w 2032 roku niezbędnych będzie kilkadziesiąt tysięcy osób o bardzo zróżnicowanych kompetencjach – przekazał zespół prasowy CPK.

Spółka podkreśla, że chodzi nie tylko o budowniczych czy inżynierów. Wśród potrzebnych są również informatycy, logistycy, projektanci, specjaliści ds. transportu, energetyki, bezpieczeństwa i utrzymania infrastruktury.

Kogo szuka CPK? Nie tylko inżynierowie

Lista zawodów potrzebnych przy realizacji inwestycji jest imponująco długa. CPK prowadzi nabór na stanowiska techniczne, administracyjne i specjalistyczne. Pracę mogą znaleźć:

inżynierowie i projektanci sieci trakcyjnych,

eksperci ds. energetyki cieplnej i przemysłowej,

specjaliści ds. cyberbezpieczeństwa,

analitycy biznesowi,

radcy prawni ds. kontraktów infrastrukturalnych,

koordynatorzy administracyjni.

Zatrudnienie znajdą również osoby z branż usługowych. Spółka podkreśla, że rozwój portu oznacza potrzebę zatrudnienia m.in. sprzedawców, kasjerów, pracowników hoteli oraz obsługi klienta.

– Dotyczy to np. pracowników technicznych wykonujących zadania na płycie lotniska czy w terminalu, ale również pracowników z branży handlowej, jak sprzedawcy i kasjerzy, a także hotelarstwa i usług – podkreślają przedstawiciele CPK.

Praca nie tylko dla mieszkańców Mazowsza

Choć inwestycja powstaje w centralnej Polsce, spółka zapewnia, że zatrudnienie znajdą osoby z całego kraju. – Zakładamy, że pochodzenie specjalistów będzie uzależnione od charakteru wykonywanej pracy” – tłumaczą przedstawiciele CPK.

Oznacza to, że nie wszystkie stanowiska będą zlokalizowane w pobliżu przyszłego lotniska. Część prac projektowych, informatycznych i administracyjnych można wykonywać zdalnie lub w regionalnych biurach.

Rekrutacja już ruszyła – setki ofert dostępnych online

Choć otwarcie portu zaplanowano na najbliższe lata, rekrutacja trwa już teraz. Na stronie internetowej CPK można znaleźć dziesiątki aktualnych ogłoszeń. Firma stale poszukuje ekspertów, techników i specjalistów ds. nadzoru budowy, projektowania i obsługi przyszłej infrastruktury.

Obecnie w spółce pracuje ponad 700 osób, ale liczba ta szybko rośnie. Wraz z kolejnymi etapami inwestycji zatrudnienie ma się zwiększyć wielokrotnie.

Co ważne, nie wszystkie stanowiska wymagają wyższego wykształcenia – wiele miejsc pracy przeznaczonych jest dla osób z doświadczeniem technicznym lub praktycznym, np. operatorów maszyn, monterów, mechaników czy kierowców.

CPK ma być impulsem dla rynku pracy

Eksperci zauważają, że budowa CPK może stać się jednym z najważniejszych motorów napędowych dla polskiej gospodarki w najbliższej dekadzie. Tylko sam etap realizacji inwestycji ma stworzyć dziesiątki tysięcy miejsc pracy, a po uruchomieniu portu powstaną kolejne – w branży transportowej, logistycznej i usługowej.

Projekt ma również przyciągnąć inwestorów i pobudzić rozwój regionów oddalonych od Warszawy. Wokół CPK planowane są strefy przemysłowe, centra logistyczne i nowe połączenia kolejowe, które mogą zwiększyć mobilność pracowników i rozwój lokalnych firm.

Największa inwestycja w Polsce zbliża się do realizacji

Budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego to nie tylko projekt infrastrukturalny, ale także strategiczna inwestycja dla całej Polski, mająca zintegrować system transportowy i wzmocnić pozycję kraju w Europie.

W planach jest stworzenie lotniska mogącego obsługiwać nawet 40 milionów pasażerów rocznie, połączonego z siecią 2 000 km nowych linii kolejowych, które połączą Warszawę z najważniejszymi miastami Polski w czasie poniżej 2,5 godziny.

Jeśli prace będą przebiegały zgodnie z harmonogramem, pierwsze pociągi i samoloty z nowego portu wystartują na początku lat 30., a wraz z nimi ruszy pełnoskalowe funkcjonowanie tysięcy nowych miejsc pracy.