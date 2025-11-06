Za uchwałą w tej sprawie głosowało 60 senatorów, 30 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Teraz ustawa trafi do prezydenta.

Zmiany w "WZ-tkach"

Nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw została zaprojektowana przez posłów. Zmiany wprowadzają m.in. nowe zasady wejścia w życie pięcioletniego terminu obowiązywania decyzji o warunkach zabudowy, czyli tzw. wuzetek.

Zgodnie z nowelizacją ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 2023 r. od 1 stycznia 2026 r. decyzje o warunkach zabudowy będą wygasały po upływie 5 lat od dnia, w którym stały się prawomocne. Zgodnie z obowiązującymi przepisami zasada ta nie dotyczy decyzji, które staną się prawomocne przed 1 stycznia 2026 r.

Nowela wprowadza zmianę, zgodnie z którą decyzje wydane na podstawie wniosków złożonych przez dniem 16 października 2025 r. będą bezterminowe również wtedy, jeśli ich uprawomocnienie nastąpi po 1 stycznia 2026 r.

Zmiany w planach ogólnych

W ocenie projektodawców konieczność wprowadzenia tych zmian wynikała z obciążenia gmin pracami planistycznymi, co z kolei jest konsekwencją ustawowego obowiązku uchwalenia przez gminy do 30 czerwca 2026 r. planów ogólnych, a także gwałtownego zwiększenia liczby składanych wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy.

Nowela wprowadza także zmiany w procedurze sporządzania planu ogólnego gminy, co ma przyspieszyć pracę nad tymi dokumentami. Gminy zamiast uzgadniać projekty planów z właściwymi organami i instytucjami, będą teraz zasięgać ich opinii. Zgodnie z ustawą, do projektów planów ogólnych będących w trakcie sporządzania zastosowanie będą miały nowe przepisy, a uzyskane wcześniej uzgodnienia będą traktowane jako opinie. Z kolei postępowania prowadzone przez organy administracji publicznej i sądy administracyjne w związku z odmową uzgodnienia projektu planu ogólnego gminy zostaną umorzone. (PAP)