O emeryturę można się starać po spełnieniu pewnych warunków – przede wszystkim trzeba osiągnąć wiek emerytalny, który obecnie wynosi w Polsce 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Warunkiem uzyskania świadczenia jest także udowodnienie jakiegokolwiek okresu podlegania ubezpieczeniu społecznemu lub ubezpieczeniu emerytalnemu, a dla osoby opłacającej składki na własne ubezpieczenie - opłacenie co najmniej jednej składki.

Prawo do świadczenia jest ustalane przez ZUS, który musi wydać decyzję w tej sprawie. Najpierw jednak przyszły emeryt musi złożyć wniosek emerytalny i to od tego momentu można mówić o prawie do emerytury.

Wynagrodzenie i świadczenie w jednym miesiącu

Kluczowym krokiem, aby uzyskać świadczenie, jest złożenie wniosku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Warto pamiętać, że ZUS nie wypłaci emerytury automatycznie, nawet jeśli osiągnie się odpowiedni wiek. Ważne jest zatem, aby nie zwlekać z formalnościami i złożyć wniosek w odpowiednim czasie. Im szybciej to zrobimy, tym szybciej otrzymamy swoją pierwszą emeryturę. Nie ma możliwości wypłacania świadczeń wstecznych, po nabyciu prawa lecz przed złożeniem wniosku.

Jeżeli zdecydujemy się na zakończenie aktywności zawodowej i przejście na emeryturę np. w styczniu przyszłego roku, nie warto spieszyć się z rozwiązaniem stosunku pracy. Jest bowiem sposób na to, aby w tym miesiącu zapewnić sobie dwie wypłaty. Jeżeli wniosek o emeryturę złożymy w styczniu, to od tego miesiąca będzie przysługiwała wypłata świadczenia z ZUS. Warunkiem otrzymania emerytury jest też rozwiązanie umowy o pracę z dotychczasowym pracodawcą. ZUS odmówi przyznania świadczenia emerytalnego w przypadku zatrudnienia kontynuowanego bez uprzedniego rozwiązania stosunku pracy. Jeżeli jednak przyszły emeryt przepracuje jeszcze prawie cały miesiąc, rozwiąże umowę dzień lub dwa dni przed jego końcem i dopiero wtedy złoży w ZUS wniosek o wypłatę emerytury oraz świadectwo pracy, to emerytura będzie wypłacana od tego właśnie miesiąca, w którym został złożony wniosek. A zatem na konto emeryta wpłynie jeszcze wypłata wynagrodzenia za styczeń i świadczenie z ZUS, a w lutym kolejna emerytura.

Z rozwiązaniem umowy o pracę nie warto zatem czekać do ostatniego dnia miesiąca. Dlaczego? W takiej sytuacji, nawet jeśli tego samego dnia złożymy świadectwo pracy to wypłata emerytury nastąpi dopiero od następnego dnia po rozwiązaniu umowy o pracę, a więc od kolejnego miesiąca.