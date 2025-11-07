Nałożył ją Generalny Inspektor Informacji Finansowych (GIIF) czyli organ, który ma taką kompetencję ustawową. Ukaranym został… GIIF sp. z o.o.

GIIF i drugi GIIF

Zbieżność nazw wydaje się mocno zaskakująca. W internecie pojawiły się już głosy, że spółka celowo nadała sobie taką nazwę. GIIF sp. z o.o. została zarejestrowana 16 listopada 2015 r. w Krajowym Rejestrze Sądowym. Ostatnia zmiana w KRS nastąpiła w marcu 2024 r. Z danych rejestrowych wynika, iż działa ona w sektorze informatycznym. Dlaczego zatem została ukarana?

Cztery naruszone obowiązki

Powodów jest cztery. GIIF została ukarana za niedopełnienie obowiązków, które wynikają z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (dalej: anti-money laundering act, AML). Zgodnie z art. 8 ustawy powinna była bowiem wyznaczyć pracownika „zajmującego kierownicze stanowisko”, który byłby odpowiedzialny za to aby spółka oraz jej pracownicy i współpracownicy działali zgodnie z ustawą. GIIF powinna była też sporządzać analizę ryzyka (w postaci papierowej lub elektronicznej) związanego z naruszeniem przepisów o AML, uwzględniając ryzyko dotyczące klientów, państw lub obszarów geograficznych, produktów, usług, transakcji lub kanałów lub ich dostaw. Analiza ryzyka powinna być proporcjonalna do charakteru i wielkości spółki. Musi być też aktualizowana nie rzadziej niż co dwa lata.

GIIF nie stosowała też środków bezpieczeństwa finansowego o których mowa w art. 33 i art. 34 ustawy o AML. W praktyce oznacza to, iż nie weryfikowała odpowiednio swoich klientów pod kątem tego, czy ich celem nie jest pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu. Po czwarte w spółce brakowało wewnętrznej procedury pozwalającej zapobiegać ryzyku naruszenia ustawy. Obowiązek jej posiadania nakłada art. 50 ustawy.

Z tych wszystkich powodów GIIF zdecydował o ukaraniu GIIF sp. z o.o. administracyjną karą pieniężną w wysokości 50 tys. zł. Z informacji umieszczonej na stronach internetowych MF wynika, iż spółka złożyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargę na niekorzystną dla siebie decyzję. Wyrok w tej sprawie jeszcze nie zapadł.