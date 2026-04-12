Podwyżki dla nauczycieli nie rozwiązały problemu

Według prezesa ZNP edukacja przeżywa bardzo trudny czas, co wiąże się m.in. z dużymi niepokojami, których źródło tkwi w polityce i toczących się wojnach. - Edukacja nie nadąża też dziś za tempem zmian. Zmiany społeczne i polityczne zachodzą na przestrzeni tygodni, a kiedyś zajmowały lata. Szkoła powinna być stabilna. Powinna dawać uczniom poczucie stabilności – powiedział PAP Sławomir Broniarz.

Zauważył, że z „Diagnozy Młodzieży” wynika, iż niemal połowa nastolatków ma skrajnie niską samoocenę, a objawy depresyjne dotyczą ok. 40 proc. uczniów szkół ponadpodstawowych. Narastają zachowania autodestrukcyjne. – Te wyniki to nasza społeczna porażka. Widzimy te liczby i co? Nauczyciele są pozostawieni sami sobie z problemami uczniów – ocenił.

Brak wsparcia dla nauczycieli i szkół

Stwierdził również, że nauczyciele nie mają wsparcia. - Poza werbalnym. Mimo ogromnych chęci pomocy uczniom skala problemów jest tak duża, że nauczyciele nie są w stanie ich wszystkich rozwiązać, tym bardziej że szkoły nie dostały dodatkowego wsparcia w postaci psychologów, terapeutów czy osób zajmujących się resocjalizacji. A i tacy specjaliści są potrzebni – powiedział prezes ZNP.

Dlatego, jak mówił, nauczyciele chcą od rządzących jasnego zdefiniowania, czym jest szkoła, jakie stawiane są wobec niej oczekiwania; potrzebują też wsparcia od społeczeństwa i polityków wszystkich szczebli. – Edukacja w Polsce może być najlepsza, nauczyciele są gotowi, tylko władza musi stworzyć nauczycielom warunki do tego, by mogli skupić się na tym, do czego zostali powołani, a nie na tysiącu spraw, którymi są zasypywani – zaznaczył.

Zauważył także, że Polska ma jednych z najstarszych nauczycieli w Europie. – Dzisiaj statystyczny polski nauczyciel, a właściwie polska nauczycielka, ma 47 lat. Młodzi ludzie, planując swoją przyszłość, sprawdzają realia. A te są takie, że młody człowiek po studiach, zostając nauczycielem, będzie zarabiał na poziomie płacy minimalnej. To nie jest zachęta do podjęcia tego zawodu, tym bardziej, że oczekiwania wobec niego i stawiane mu wymagania ciągle w społeczeństwie rosną - powiedział.

Wyższe finansowanie edukacji kluczem do zmian

Dlatego, według rozmówcy PAP, państwo musi stworzyć nauczycielom lepsze warunki pracy. – Ta grupa zawodowa musi być pewna bezpieczeństwa finansowego, zawodowego, socjalnego. Bez tego młodzi ludzie nie będą chcieli przyjść do pracy w szkole, mimo że zawód nauczyciela jest najpiękniejszym zawodem na świecie. Trzeba przywrócić bezpieczeństwo i szacunek temu zawodowi, czyli odbudować prestiż zawodu nauczyciela – podkreślił Broniarz.

Odniósł się też do wzrostu wynagrodzeń nauczycieli dwa lata temu o 30–33 proc. – Podwyżka tej wysokości dwa lata temu była konieczna, by uchronić nauczycieli jako grupę zawodową przed upadkiem. Nauczyciel początkujący bez niej zarabiał mniej, niż wynosiła płaca minimalna, dostawał dodatek wyrównawczy. Teraz zarabia niewiele więcej niż minimalna – powiedział.

Według niego edukacja musi zostać dofinansowana. - Płace nauczycieli muszą być wyższe. Muszą się poprawić warunki życia i pracy nauczycieli. Tylko wtedy do szkoły przyjdą najlepsi z najlepszych - zaznaczył.

Danuta Starzyńska-Rosiecka (PAP)