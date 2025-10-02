Dodatkowy dzień wolny za święto przypadające w sobotę

Zasada ta wynika bezpośrednio z art. 130 § 2 Kodeksu pracy, który stanowi, że:

„Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin”. Oznacza to, że jeśli święto wypada w sobotę, a więc w dniu wolnym z tytułu pięciodniowego tygodnia pracy, pracownikowi należy się inny dzień wolny. Dzięki temu nie traci on prawa do pełnego wymiaru odpoczynku w danym okresie rozliczeniowym. Dla wielu osób będzie to doskonała okazja, by zaplanować długi, listopadowy weekend.

Kto ma prawo do dnia wolnego po Wszystkich Świętych?

Prawo do odbioru wolnego dnia przysługuje pracownikom zatrudnionym na umowę o pracę, których obowiązuje pięciodniowy tydzień pracy. Z dodatkowego wolnego nie skorzystają natomiast osoby wykonujące obowiązki w soboty zgodnie z grafikiem – w ich przypadku święto i tak jest dniem wolnym.

Kiedy można odebrać dodatkowy dzień wolny w 2025 roku?

Termin odbioru dnia wolnego nie jest z góry określony w przepisach. Nie można jednak wskazać dowolnej daty – obowiązują tu konkretne zasady wynikające z przepisów o czasie pracy. Najważniejsze znaczenie ma okres rozliczeniowy, który obowiązuje w danym zakładzie pracy. To od jego długości zależy, w jakim miesiącu można udzielić dnia wolnego.

W większości firm stosowane są jednomiesięczne okresy rozliczeniowe, co oznacza, że dodatkowy dzień wolny należy zaplanować w tym samym miesiącu, w którym przypada święto. Skoro Wszystkich Świętych obchodzone jest w listopadzie, to wolne także musi przypaść w listopadzie. W praktyce wyklucza to możliwość udzielenia dnia wolnego 31 października, ponieważ ten dzień należy jeszcze do października.

Inaczej wygląda to w firmach, gdzie obowiązują dłuższe okresy rozliczeniowe, np. trzy- lub czteromiesięczne. W takim przypadku pracodawca ma większą swobodę i może wyznaczyć dodatkowe wolne również w innym miesiącu objętym tym samym okresem. Ostateczną decyzję podejmuje pracodawca, który powinien ustalić datę w tym samym okresie rozliczeniowym, w którym przypada święto – najczęściej więc jeszcze w listopadzie.

Najczęściej więc dzień wolny za święto przypadające w sobotę zostanie udzielony:

w poniedziałek, 3 listopada, co zapewni trzydniowy weekend,

lub w poniedziałek, 10 listopada, co stworzy czterodniowy weekend, połączony z Narodowym Świętem Niepodległości (11 listopada).

Jaki dzień wolny ustalono dla pracowników administracji państwowej?

W administracji państwowej decyzja już zapadła. Zgodnie z Zarządzeniem nr 6 Prezesa Rady Ministrów z 27 lutego 2025 r., 10 listopada 2025 r. został oficjalnie wyznaczony jako dzień wolny od pracy dla członków korpusu służby cywilnej. Oznacza to, że tego dnia urzędy, ministerstwa i instytucje publiczne będą zamknięte.

Dzięki temu pracownicy administracji rządowej zyskają czterodniowy weekend – od 8 do 11 listopada, ponieważ 11 listopada obchodzone jest Narodowe Święto Niepodległości. Zarządzenie obejmuje m.in. pracowników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ministerstw, urzędów wojewódzkich, izb administracji skarbowej oraz innych jednostek należących do korpusu służby cywilnej.

Kary za nieudzielenie dnia wolnego. Przepisy i konsekwencje

Pracodawca ma obowiązek wyznaczyć dzień wolny za święto przypadające w sobotę. Jeśli tego nie zrobi, narusza przepisy o czasie pracy, co może skutkować karą grzywny od 1000 do 30 000 zł. Dlatego warto wcześniej poinformować zespół o planowanym terminie dodatkowego wolnego.