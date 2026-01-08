Podsumowanie dla mieszkańców Warszawy
- Data: 9 stycznia 2026
- Start: Plac Defilad (Pałac Kultury) godz. 11:00
- Koniec: KPRM, ok. 15:00 (protest i rozmowy z rządem)
- Utrudnienia: główne arterie w centrum, objazdy, opóźnienia w komunikacji miejskiej
- Cel protestu: sprzeciw wobec polityki rządu wobec rolnictwa i Mercosur
Warszawa sparaliżowana przez rolników 9 stycznia. Tysiące ciągników w stolicy – jak zmieni się ruch?
Warszawiacy muszą przygotować się na ogromne utrudnienia w ruchu. Już 9 stycznia stolica stanie w obliczu masowego protestu rolników, którzy planują przyjazd nawet tysiąca ciągników. Organizatorzy zapowiadają, że jeśli rząd nie podejmie konkretnych decyzji, pod Kancelarią Premiera rozbiją zielone miasteczko i pozostaną w stolicy na dłużej.
Protest od Alej Jerozolimskich po KPRM – trasa utrudnień
Wydarzenie rozpocznie się w piątek, 9 stycznia 2026 roku, o godz. 11:00 na Placu Defilad przy Pałacu Kultury, skąd uczestnicy wyruszą głównymi arteriami miasta. Trasa protestu obejmuje m.in.:
- Rondo de Gaulle’a,
- Nowy Świat,
- Plac Trzech Krzyży,
- ulica Jana Matejki i Ulica Wiejska (postój przy Sejmie),
- ulica Piękna,
- aleje Ujazdowskie,
- Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (finał i rozmowy z rządem).
Warszawiacy powinni liczyć się z ogromnymi korkami i zamknięciami ulic w centrum miasta od godz. 11:00 do co najmniej 15:00. Rolnicy proszą o zrozumienie i „przejrzenie na oczy”.
Co oznacza protest dla mieszkańców stolicy?
- Zakłócenia w ruchu – tysiąc ciągników zablokuje główne arterie w centrum, w tym Nowy Świat i Aleje Ujazdowskie.
- Utrudnienia w komunikacji miejskiej – tramwaje i autobusy mogą kursować objazdami, opóźnienia są niemal pewne.
- Dostęp do Sejmu i KPRM – ograniczony w godzinach trwania protestu; osoby odwiedzające okolice mogą napotkać zamknięte ulice i blokady policyjne.
Dlaczego rolnicy wychodzą na ulice?
Protest nie jest przypadkowy – odbywa się w dniu, w którym ma się odbyć głosowanie ambasadorów państw UE w sprawie klauzul ochronnych dla Polski w kontekście porozumienia Mercosur. Rolnicy z całego kraju, skupieni w organizacjach takich jak OPZZ Rolników, OOPR i NSZZ RI „Solidarność”, sprzeciwiają się polityce rządu wobec wsi oraz przyjęciu kontrowersyjnych przepisów dotyczących importu produktów rolnych. Sławomir Izdebski, przewodniczący OPZZ, przyznaje wprost: rolnicy domagają się ochrony i konkretnych decyzji.
Zielone miasteczko pod KPRM – protest na dłużej
Organizatorzy zapowiadają, że jeśli rozmowy z przedstawicielami rządu i Sejmu nie przyniosą rezultatów, część uczestników pozostanie w stolicy na dłużej, tworząc tzw. zielone miasteczko. Protest ma charakter pokojowy, ale będzie zauważalny przez wszystkie media i mieszkańców centrum Warszawy.
