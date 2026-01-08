Podsumowanie dla mieszkańców Warszawy

Data : 9 stycznia 2026

: 9 stycznia 2026 Start : Plac Defilad (Pałac Kultury) godz. 11:00

: Plac Defilad (Pałac Kultury) godz. 11:00 Koniec : KPRM, ok. 15:00 (protest i rozmowy z rządem)

: KPRM, ok. 15:00 (protest i rozmowy z rządem) Utrudnienia : główne arterie w centrum, objazdy, opóźnienia w komunikacji miejskiej

: główne arterie w centrum, objazdy, opóźnienia w komunikacji miejskiej Cel protestu: sprzeciw wobec polityki rządu wobec rolnictwa i Mercosur

Warszawa sparaliżowana przez rolników 9 stycznia. Tysiące ciągników w stolicy – jak zmieni się ruch?

Warszawiacy muszą przygotować się na ogromne utrudnienia w ruchu. Już 9 stycznia stolica stanie w obliczu masowego protestu rolników, którzy planują przyjazd nawet tysiąca ciągników. Organizatorzy zapowiadają, że jeśli rząd nie podejmie konkretnych decyzji, pod Kancelarią Premiera rozbiją zielone miasteczko i pozostaną w stolicy na dłużej.

Protest od Alej Jerozolimskich po KPRM – trasa utrudnień

Wydarzenie rozpocznie się w piątek, 9 stycznia 2026 roku, o godz. 11:00 na Placu Defilad przy Pałacu Kultury, skąd uczestnicy wyruszą głównymi arteriami miasta. Trasa protestu obejmuje m.in.:

Rondo de Gaulle’a,

Nowy Świat,

Plac Trzech Krzyży,

ulica Jana Matejki i Ulica Wiejska (postój przy Sejmie),

ulica Piękna,

aleje Ujazdowskie,

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (finał i rozmowy z rządem).

Warszawiacy powinni liczyć się z ogromnymi korkami i zamknięciami ulic w centrum miasta od godz. 11:00 do co najmniej 15:00. Rolnicy proszą o zrozumienie i „przejrzenie na oczy”.

Co oznacza protest dla mieszkańców stolicy?

Zakłócenia w ruchu – tysiąc ciągników zablokuje główne arterie w centrum, w tym Nowy Świat i Aleje Ujazdowskie.

– tysiąc ciągników zablokuje główne arterie w centrum, w tym Nowy Świat i Aleje Ujazdowskie. Utrudnienia w komunikacji miejskiej – tramwaje i autobusy mogą kursować objazdami, opóźnienia są niemal pewne.

– tramwaje i autobusy mogą kursować objazdami, opóźnienia są niemal pewne. Dostęp do Sejmu i KPRM – ograniczony w godzinach trwania protestu; osoby odwiedzające okolice mogą napotkać zamknięte ulice i blokady policyjne.

Dlaczego rolnicy wychodzą na ulice?

Protest nie jest przypadkowy – odbywa się w dniu, w którym ma się odbyć głosowanie ambasadorów państw UE w sprawie klauzul ochronnych dla Polski w kontekście porozumienia Mercosur. Rolnicy z całego kraju, skupieni w organizacjach takich jak OPZZ Rolników, OOPR i NSZZ RI „Solidarność”, sprzeciwiają się polityce rządu wobec wsi oraz przyjęciu kontrowersyjnych przepisów dotyczących importu produktów rolnych. Sławomir Izdebski, przewodniczący OPZZ, przyznaje wprost: rolnicy domagają się ochrony i konkretnych decyzji.

Zielone miasteczko pod KPRM – protest na dłużej

Organizatorzy zapowiadają, że jeśli rozmowy z przedstawicielami rządu i Sejmu nie przyniosą rezultatów, część uczestników pozostanie w stolicy na dłużej, tworząc tzw. zielone miasteczko. Protest ma charakter pokojowy, ale będzie zauważalny przez wszystkie media i mieszkańców centrum Warszawy.