Wyłudzenia VAT sięgające 498 mln zł

Rzecznik prasowy warszawskiej prokuratury regionalnej prok. Mateusz Martyniuk poinformował w komunikacie, że w tym postępowaniu, prowadzonym od blisko dekady wspólnie z Centralnym Biurem Śledczym Policji i Mazowieckim Urzędem Celno-Skarbowym, przedstawiono dotychczas zarzuty 143 podejrzanym.

„Zakresem śledztwa objęto działalność co najmniej 1600 podmiotów polskich i ponad 200 podmiotów zagranicznych, które dokonywały wyłudzeń podatkowych oraz zaniżały należności podatkowe na łączną kwotę przekraczającą 1,5 mld zł, a następnie legalizowały uzyskane w ten sposób środki finansowe” – przekazał prok. Martyniuk.

Gigantyczny materiał dowodowy w sprawie Nadii D.

Jak czytamy w komunikacie, w sprawie zgromadzono obszerny materiał dowodowy – liczący ponad 7 tys. tomów akt – oraz dołączono do niego setki postępowań nadzorowanych przez prokuratury z całego kraju. „Zabezpieczono niemal 400 informatycznych nośników danych, w tym dyski serwerowe” – dodał prokurator.

Oskarżona Nadia D. była – według prokuratury – „jedną z podejrzanych, odgrywającą kluczową rolę w ujawnionym procederze przestępczym”. Proceder ten był związany z wyłudzeniami podatku VAT oraz zaniżeniami należności podatkowych w związku z fikcyjnym obrotem sprzętem elektronicznym.

Według prokuratury w grę może wchodzić 498 mln zł wyłudzonych tytułem nienależnego zwrotu podatku VAT. „Podejrzana przyznała się do popełnienia zarzucanych jej czynów oraz złożyła obszerne wyjaśnienia, korespondujące ze zgromadzonym w sprawie materiałem dowodowym” – przekazał prok. Martyniuk.

Jak poinformował rzecznik prokuratury, akt oskarżenia trafił do Sądu Okręgowego w Warszawie. „Prokuratura Regionalna w Warszawie planuje w najbliższym czasie skierować w tej sprawie kolejne akty oskarżenia” – zapowiedział prok. Martyniuk.(PAP)