Zgodnie z art. 18c ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych przedsiębiorcy, którzy spełnią łącznie przesłanki dotyczące wysokości osiąganego w poprzednim roku kalendarzowym dochodu oraz określonego okresu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, mogą skorzystać z preferencyjnego sposobu obliczania składek na ubezpieczenia społeczne.

Kto może skorzystać z Małego ZUS Plus?

Kiedy przedsiębiorca może płacić niższy ZUS w ramach tzw. Małego ZUS Plus? Aby otrzymać ulgę, musi on spełnić następujące warunki:

przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej w poprzednim roku kalendarzowym nie przekraczają 120 tys. zł.;

prowadził działalność gospodarczą w poprzednim roku kalendarzowym przez okres nie krótszy niż 60 dni.

Nie ma przy tym znaczenia, czy przedsiębiorca korzystał wcześniej z ulgi na start lub obniżenia składek przez 24 miesiące w trybie przewidzianym w ustawie.

Wyłączenie korzystania z Małego ZUS Plus

Ustawodawca zastrzegł także warunki, które uniemożliwiają skorzystanie z przywilejów przewidzianych dla Małego ZUS Plus. Poza niespełnieniem dwóch przesłanek warunkujących przyznanie uprawnienia okolicznościami, które wyłączają preferencyjne składki, są:

korzystanie z Małego ZUS Plus w ciągu ostatnich 60 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej przez co najmniej 36 miesięcy;

spełnienie warunków przewidzianych dla opłacania obniżonych składek na ubezpieczenia społeczne od podstawy w wysokości 30 proc. minimalnego wynagrodzenia;

rozliczanie się w poprzednim roku kalendarzowym kartą podatkową i korzystanie ze zwolnienia z VAT;

jednoczesne podleganie ubezpieczeniom społecznym lub zdrowotnemu z tytułu innego niż pozarolnicza działalność gospodarcza;

wykonywanie, w trwającym lub poprzednim roku kalendarzowym, w ramach działalności gospodarczej zadań, takich samych jak te, które wykonywane były dla byłego lub obecnego pracodawcy jako pracownik;

prowadzenie w poprzednim roku kalendarzowym działalności jako twórca, artysta, osoba wykonująca wolny zawód, wspólnik spółki jawnej, komandytowej, partnerskiej lub jednoosobowej spółki z o.o.;

prowadzenie w poprzednim roku kalendarzowym publicznej lub niepublicznej szkoły, innej formy wychowania przedszkolnego, placówki lub ich zespołu.

Przed zgłoszeniem do Małego ZUS Plus przedsiębiorca powinien zatem szczegółowo przeanalizować sytuację, w której się znajduje, badając nie tylko swoje dochody w poprzednim roku kalendarzowym, ale też inne okoliczności.

Na czym polega Mały ZUS Plus?

Mały ZUS Plus to jak podkreśla ustawodawca proprzedsiębiorcze ułatwienie dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Pozwala ono na opłacanie niższych, proporcjonalnych do dochodu składek na ubezpieczenia społeczne. Z tego przywileju przedsiębiorcy mogą korzystać przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia działalności.

Co ważne, z dniem 1 stycznia 2026 roku zmianie ulegnie sposób obliczania przerwy, która wymagana jest do ponownego skorzystania z uprawnień przewidzianych dla Małego ZUS Plus. Zgodnie z nowymi przepisami niższe składki będą mogły być opłacane przez 36 miesięcy w każdych 60 miesiącach kalendarzowych prowadzenia działalności. Zatem po upływie 24 miesięcy opłacania wyższych składek na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorca będzie mógł ponownie odprowadzać składki w niższym wymiarze. Warunkiem będzie oczywiście spełnianie pozostałych warunków przewidzianych dla Małego ZUS Plus.

Jak obliczyć wysokość składek?

Zgodnie z art. 18c ust. ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych podstawa wymiaru składek nie może przekroczyć 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia na dany rok kalendarzowy ogłaszanego w Monitorze Polskim i nie może być niższa niż 30 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w styczniu danego roku.

A jak obliczyć podstawę wymiaru składek? W pierwszej kolejności należy ustalić przeciętny miesięczny dochód z działalności uzyskany w poprzednim roku kalendarzowym wg wzoru: roczny dochód z działalności podzielony przez liczbę dni kalendarzowych prowadzenia działalności, a następnie pomnożony przez 30. W razie, gdy wynik okaże się wyższy lub równy 0,5 grosza, należy go zaokrąglić w górę, zaś gdy będzie niższy – w dół. Kolejny krok to pomnożenie przeciętnego dochodu z działalności przez współczynnik 0,5. W tym wypadku ustawodawca także przewidział konieczność zaokrąglenia wyniku w górę, gdy końcówka jest wyższa lub równa 0,5 grosza bądź w dół, gdy jest ona od 0,5 grosza niższa.

Pamiętaj, aby tak otrzymaną podstawę wymiaru składek do ZUS porównać z kwotą 30 proc. minimalnego wynagrodzenia i 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Abyś mógł skorzystać z przywilejów związanych z Małym ZUS Plus, musi ona bowiem mieścić się pomiędzy tymi kwotami.

Kiedy i jak zgłosić się do Małego ZUS Plus 2025?

Jak zgłosić się do Małego ZUS Plus 2025? Jeżeli przedsiębiorca korzystał z uprawnienia w 2024 roku i nadal może odprowadzać niższe składki na ZUS, bo nie upłynęło jeszcze 36 miesięcy, nie musi zgłaszać się do ZUS ponownie. Jeśli przedsiębiorca chciał skorzystać z Małego ZUS Plus w 2025 roku po raz pierwszy, bo spełnił warunki przychodu i okresu prowadzenia działalności w 2024 roku, miał na to czas do 31 stycznia 2025 roku.

W razie, gdy przedsiębiorca spełnił warunki do korzystania z Małego ZUS Plus, ale rozpoczął działalność lub ją wznowił po 24 stycznia 2025 roku bądź też spełnił je w innym miesiącu niż w styczniu 2025, wówczas stosowne druki powinien złożyć do ZUS w ciągu siedmiu dni liczonych od pierwszego dnia, w którym warunki te spełnił.

Mały ZUS Plus a składka zdrowotna

Mały ZUS Plus pozwala na obniżenie wyłącznie składek na ubezpieczenia społeczne. Pozostaje on bez wpływu na wysokość składek zdrowotnych.

Źródła:

biznes.gov.pl.

Ustawa z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych, Dz. U. 1998 nr 137 poz. 887.