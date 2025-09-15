To konsekwencja rozporządzenia Rady Ministrów z 11 września 2025 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2026 r. Wynika z niego, że minimalne wynagrodzenie w 2026 r. wyniesie 4806 zł, a minimalna stawka godzinowa 31,40 zł. Wysokość minimalnej pensji wpłynie na wielkość preferencyjnych składek, czyli tzw. mały ZUS i mały ZUS plus, oraz na limit przychodów z działalności nierejestrowanej.

Minimalne wynagrodzenie w 2026 r.

- Wzrost minimalnego wynagrodzenia z 4666 zł do 4806 zł brutto oznacza dla pracownika na etacie wyższy przelew o 94,93 zł, dzięki czemu minimalna pensja netto wyniesie 3605,85 zł – wylicza Piotr Juszczyk, główny doradca podatkowy inFakt.

Zarazem jednak zwraca uwagę na koszt zatrudnienia pracownika – on również wzrośnie, i to aż o 168,78 zł. - Przy minimalnym wynagrodzeniu w 2026 r. najniższy koszt zatrudnienia pracownika to 5790,28 zł, co oznacza, że przy minimalnym wynagrodzeniu 4806 zł, składki ZUS oraz podatek to aż 2184,43 zł – oblicza Piotr Juszczyk.

Ile na mały ZUS i mały ZUS plus

Przedsiębiorcy rozpoczynający prowadzenie działalności mogą skorzystać z preferencyjnych stawek ZUS. Oblicza się je od 30 proc. minimalnego wynagrodzenia. Od stycznia 2026 r., wraz ze wzrostem minimalnej płacy, podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne (bez składki zdrowotnej) wzrośnie do 1441,80 zł, a same składki wyniosą 456,19 zł.

- Będzie to tylko o 13,29 zł więcej miesięcznie niż w 2025 r. (442,90 zł). Rocznie obciążenie z tytułu składek na mały ZUS wzrośnie więc o 159,48 zł – oblicza ekspert inFakt.

Co najmniej taki sam skutek odczują przedsiębiorcy korzystający z tzw. małego ZUS plus. U nich podstawa wymiaru składek ZUS jest obliczana w „widełkach” – nie może być niższa niż 30 proc. minimalnego wynagrodzenia i nie wyższa niż 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Składka zdrowotna

O wiele bardziej przedsiębiorcy – także ci rozpoczynający biznes – odczują wzrost składki zdrowotnej. Nie może być ona bowiem niższa niż 9 proc. minimalnego wynagrodzenia. Wyjątkowo w 2025 r. minimalna składka wynosiła 9 proc. liczone od 75 proc. minimalnego wynagrodzenia, ale było to rozwiązanie epizodyczne, tylko na rok. Co prawda Sejm uchwalił 4 kwietnia 2025 r. nowelizację, która zakładała wprowadzenie tego mechanizmu na stałe, ale zawetował ją prezydent Andrzej Duda. W 2026 r. wrócimy więc do „starych” zasad wyliczania minimalnej składki zdrowotnej.

W efekcie przy wynagrodzeniu minimalnym na poziomie 4806 zł przedsiębiorcy zapłacą co najmniej 432,54 zł miesięcznie, niezależnie od tego, czy osiągną dochód, czy stratę. To o 117,58 zł miesięcznie więcej niż w 2025 r. Pisaliśmy o tym tu: Składki ZUS od przedsiębiorców. Wzrost w 2026 r. niemal pewny (DGP nr 169/2025).

- Łącznie zatem składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od początkujących przedsiębiorców wzrosną w 2026 r. miesięcznie o 130,87 zł, a rocznie aż o 1570,44 zł – podsumowuje Piotr Juszczyk.

Działalność nierejestrowana

Przypomnijmy, że w 2026 r. będzie można zarobić więcej w ramach działalności nierejestrowanej. Będzie to nie tylko skutek wzrostu minimalnej pensji. Zmieni się też sposób wyliczania limitu przychodów dla działalności nierejestrowanej - od 2026 r. będzie on liczony kwartalnie, a nie co miesiąc.

W 2025 r. limit przychodów miesięcznych wynosił 3499,50 zł. W 2026 r. limit kwartalny wyniesie 10 813,50 zł. Pisaliśmy o tym tu Działalność nierejestrowana. Będzie można zarobić więcej, skorzysta handel sezonowy (DGP nr 163/2025).

Mały ZUS w 2026 r.

Nazwa składki 2025 r. 2026 r. Składka emerytalna 273,24 zł 281,44 zł Składka rentowa 111,98 zł 115,34 zł Składka chorobowa 34,30 zł 35,32 zł Składka wypadkowa 23,38 zł 24,08 zł Fundusz Pracy Brak Brak Razem*) 442,90 zł 456,19 zł

*) Do tych kwot należy doliczyć składkę zdrowotną, której wysokość zależy od wybranej formy opodatkowania.