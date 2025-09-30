Pojęcie i zasady, którymi rządzi się praca tymczasowa, określone zostały przez ustawodawcę w ustawie o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Zakłada ona, że praca tymczasowa to wykonywanie na rzecz danego pracodawcy użytkownika zadań o charakterze sezonowym, okresowym lub doraźnym, lub których wykonanie w terminie przez zatrudnionych pracowników nie byłoby możliwe, bądź też, których wykonanie należy do obowiązków nieobecnego pracownika zatrudnionego przez pracownika użytkownika.

Charakter prawny pracy tymczasowej

Sam charakter prawny pracy tymczasowej opiera się zaś na szczególnym stosunku pracy, który łączy trzy podmioty tj.:

pracownika tymczasowego;

agencję pracy tymczasowej;

pracodawcę użytkownika.

Podmiotem zatrudniającym pracownika tymczasowego na podstawie umowy o pracę jest bowiem agencja pracy, a pracodawca użytkownik to podmiot, który zleca określone zadania i korzysta z pracy pracownika tymczasowego.

Wymiar urlopu wypoczynkowego pracownika tymczasowego

Pracownikowi tymczasowemu przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze określonym w art. 17 ust. 1 ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Zgodnie z jego treścią wymiar urlopu to dwa dni za każdy miesiąc pozostawania w dyspozycji jednego pracodawcy użytkownika lub więcej niż jednego pracodawcy użytkownika. A co w sytuacji, gdy pracownik tymczasowy pozostaje w dyspozycji krócej niż miesiąc?

Zdaniem Państwowej Inspekcji Pracy w takim wypadku okres taki wlicza się pracownikowi tymczasowemu do kolejnego okresu miesięcznego, uprawniając go tym samym do urlopu wypoczynkowego w danej agencji pracy tymczasowej. Warunkiem jest jedynie dalsze zatrudnienie przez agencję i skierowanie do wykonywanie pracy u tego samego lub innego pracodawcy użytkownika. Warto zaznaczyć, że na urlop wypoczynkowy pracownika tymczasowego nie ma wpływu staż pracy, czy też jego wykształcenie.

Jak wykorzystać urlop podczas pracy tymczasowej?

Urlop wypoczynkowy pracownika tymczasowego ustalany jest pomiędzy agencją pracy tymczasowej a pracodawcą użytkownikiem. Ustalenie to sprowadza się do możliwości jego wykorzystania w całości lub części oraz do trybu udzielenia tego urlopu. Przy czym trzeba pamiętać, że pracownik tymczasowy może wykorzystać urlop w okresie wykonywania pracy tymczasowej na rzecz danego pracodawcy użytkownika.

Ustawodawca zastrzegł, że w razie, gdy pracownik tymczasowy wykonuje pracę na rzecz danego pracodawcy użytkownika przez okres sześciu miesięcy i więcej, wówczas jest on zobowiązany do udzielenia w tym okresie urlopu wypoczynkowego pracownikowi. Wymiar urlopu wynika z okresu pozostawania do dyspozycji pracodawcy.

Czy pracownik tymczasowy ma prawo do ekwiwalentu za niewykorzystany urlop?

Pracownik, który nie wykorzystał należnego mu urlopu wypoczynkowego w okresie wykonywania pracy tymczasowej, ma prawo do ekwiwalentu pieniężnego. Ekwiwalent za całość lub niewykorzystaną część urlopu wypłaca agencja pracy tymczasowej, chyba że strony postanowią o wykorzystaniu urlopu wypoczynkowego w okresie kolejnego stosunku pracy z tą samą agencją i wykonywania pracy tymczasowej u tego samego pracodawcy użytkownika. W takim bowiem wypadku nie ma obowiązku wypłacania ekwiwalentu.

Jak wyliczyć wysokość ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy? Ustala się go, sumując kwoty wypłaconych wynagrodzeń w okresie ostatnich trzech miesięcy, zakładając, że przypadały one w ciągu sześciu miesięcy przed miesiącem wypłaty ekwiwalentu. Następnie należy podzielić otrzymaną sumę przez liczbę godzin, w których pracownik tymczasowy wykonywał pracę. Uzyskaną w ten sposób wysokość wynagrodzenia za jedną godzinę wykonywania pracy tymczasowej trzeba pomnożyć przez liczbę godzin niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego.

Czy pracownik tymczasowy ma prawo do urlopu na żądanie?

Urlop na żądanie, jako szczególny rodzaj urlopu wypoczynkowego, należy się także pracownikowi tymczasowemu. Pracownik tymczasowy nabywa jednak prawo do urlopu na żądanie określonego w art. 1672 k.p., dopiero wtedy, gdy okres pracy na rzecz danego pracodawcy użytkownika wynosi co najmniej sześć miesięcy.

Zasady i tryb udzielania urlopu na żądanie pracownika tymczasowego, w tym sposób zawiadomienia o nieobecności w pracy, nie różnią się od tych, które przewidziane zostały dla pracowników wykonujących pracę na podstawie umowy o pracę.

