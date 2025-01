W 2025 roku płaca minimalna wynosi 4666 zł brutto, a w przypadku określonych umów cywilnoprawnych – 30,5 zł za godzinę pracy. Według danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej osób pobierających najniższą krajową jest w Polsce 3,1 mln. O ile więcej otrzymają zatrudnieni na rękę?

Minimalna płaca przysługuje pracownikom niezależnie od posiadanych kwalifikacji, zaszeregowania, składników wynagrodzenia czy rozkładu czasu pracy. Jest kategorią ogólnokrajową. Jej wysokość ma formę stawki miesięcznej, która może być przeliczana na stawkę godzinową. Jest również corocznie waloryzowane. Od lipca do końca grudnia 2024 roku pracownicy otrzymywali 4300 zł brutto. Od 1 stycznia 2025 stawka ta wzrosła do 4666 zł brutto.

Płaca minimalna 2025 – ile wyniesie na rękę?

Od stycznia 2025 roku pracownicy otrzymają 4666 zł brutto miesięcznie, czyli o 366 zł brutto więcej niż w drugiej połowie 2024 roku.

Jak informowaliśmy w Gazetaprawna.pl, przyjmując, że pracownik nie będzie korzystał z ulgi dla młodych, ani nie będzie odprowadzał składek na Pracownicze Plany Kapitałowe, jego wynagrodzenie netto wyniesie ok. 3510,92 zł na rękę. To oznacza, że rzeczywisty wzrost wyniesie 249,39 zł (o 7,65 proc.).

Należy pamiętać, że w przypadku osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w niepełnym wymiarze czasu wysokość minimalnego wynagrodzenia ustala się w kwocie proporcjonalnej do liczby godzin pracy przypadającej do przepracowania.

Minimalna stawka godzinowa 2025 – ile "na rękę"?

Jednocześnie wzrosła stawka godzinowa dotycząca pracy wykonywanej na podstawie umowy zlecenia oraz umowy o świadczenie usług, do których stosuje przepisy o zleceniu. Mowa o umowach, co do których stosuje się art. 734 i 750 Kodeksu cywilnego.

Pierwszy z nich definiuje umowę zlecenia określając ją w taki sposób, że "przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie" zaś drugi paragraf tego artykułu precyzuje, że w przypadku braku odmiennej umowy zlecenie obejmuje umocowanie do wykonania czynności w imieniu dającego zlecenie.

Drugi z przepisów mówi o tym, że do umów o świadczenie usług, które nie są uregulowane innymi przepisami, stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu. To oznacza, że przepis ten nie obejmuje umów tzw. nazwanych, które zostały uregulowane inaczej, np. umowy agencyjnej czy umowa spedycji i przewozu. Kanoniczną cechą umowy zlecenia jest natomiast to, że w odróżnieniu od umowy o świadczenie usług zawiera zobowiązanie do starannego działania, a nie do osiągnięcia konkretnego rezultatu.

Od 1 lipca 2024 r. minimalna stawka godzinowa wynosiła 28,10 zł za każdą godzinę wykonanego zlecenia lub świadczonych usług, a od 1 stycznia 2025 r. wynosi 30,50 zł. Ile zatem wpłynie realnie na konto zleceniobiorcy? Zakładając, że taka osoba wykonuje swoje obowiązki na podstawie umowy–zlecenie i w miesiącu przepracuje 168 godzin, wówczas jego płaca godzinowa na rękę wyniesie ok. 22,03 zł netto. W 2024 roku minimalna stawka wynosiła 28,10 zł brutto, czyli około 21,52 zł netto. To oznacza, że zleceniobiorcy otrzymają realnie o 0,51 zł więcej za godzinę pracy.