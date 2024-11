Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 12 września 2024 roku od stycznia 2025 roku minimalne wynagrodzenie za pracę wyniesie 4666 zł brutto, natomiast minimalna stawka godzinowa została ustalona na 30,50 zł brutto. Ile pracownicy otrzymają na rękę? Czy wzrost płacy minimalnej to jedyna zmiana, jaka czego zatrudnionych w przyszłym roku?

W 2025 roku najważniejszą zmianą, jaka czeka pracowników zarabiających najniższą krajową, jest wzrost płacy minimalnej. Innym istotnym działaniem jest praca nad projektem ustawy o minimalnym wynagrodzeniu, który ma na celu wdrożenie do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego z 19 października 2022 roku w sprawie adekwatnych wynagrodzeń minimalnych w Unii Europejskiej.

Płaca minimalna 2025 r. Jaka stawka na rękę?

Płaca minimalna zgodnie ze wspomnianym rozporządzeniem wzrośnie z 4300 zł brutto do kwoty 4666 zł brutto. Minimalna stawka godzinowa natomiast wzrośnie z 28,10 zł brutto do 30,50 zł brutto.

Ile wyniesie płaca minimalna w 2025 roku na rękę? Przyjmując, że pracownik nie będzie korzystał z ulgi dla młodych, ani nie będzie odprowadzał składek na Pracownicze Plany Kapitałowe, jego wynagrodzenie netto wyniesie ok. 3510,92 zł na rękę.

Natomiast w przypadku płacy godzinowej, zakładając, że dany zatrudniony wykonuje swoje obowiązki na podstawie umowy–zlecenie i w miesiącu przepracuje 168 godzin, wówczas jego płaca godzinowa na rękę wyniesie ok. 22,03 zł netto.

Płaca minimalna 2025 r. Tyle zapłacą przedsiębiorcy

Jak informowaliśmy, płaca minimalna brutto w wysokości 4666 zł oznacza, że składka zdrowotna wyniesie 362,37 zł, a całkowity koszt pracodawcy wówczas wzrośnie do 5621,59 zł. To oznacza, że koszt zatrudnienia wzrośnie o ponad 440 zł w porównaniu do obecnie obowiązującej stawki. Sam pracownik na rękę otrzyma o 249,39 zł więcej.

W Ocenie Skutków Regulacji wskazano natomiast, że podniesienie minimalnego wynagrodzenie może podnieść koszty pracy na tyle, że część przedsiębiorców może ograniczyć zatrudnienie. Ta zmiana dotknie przede wszystkim te osoby, które mają niskie kwalifikacje.

Europejska płaca minimalna – ile wyniesie? Co się zmieni?

Jak tłumaczą eksperci PARP, wynagrodzenie minimalne w rozumieniu wspominanej dyrektywy oznacza ustaloną w ustawie lub umowach zbiorowych minimalną wysokość płacy, którą pracodawca jest zobowiązany wypłacać pracownikom.

To oznacza, że państwa członkowskie, w wykonaniu Dyrektywy przy udziale partnerów społecznych, zobowiązane będą wprowadzać adekwatne środki w celu zwiększenia skutecznego dostępu pracowników do ochrony w postaci ustawowego wynagrodzenia minimalnego, w tym w razie potrzeby wzmacniać jego egzekwowanie poprzez:

zapewnienie skutecznych, proporcjonalnych i niedyskryminujących kontroli i inspekcji w terenie prowadzonych przez inspektoraty pracy lub organy odpowiedzialne za egzekwowanie stosowania ustawowych wynagrodzeń minimalnych,

rozwijanie zdolności organów egzekwowania prawa, w szczególności za pośrednictwem szkoleń i wytycznych, w zakresie proaktywnego ukierunkowania działań na pracodawców nieprzestrzegających prawa i wyciągania wobec nich konsekwencji.

Podano również, że określając adekwatny poziom ustawowych wynagrodzeń minimalnych, państwa członkowskie powinny brać pod uwagę:

siłę nabywczą ustawowych wynagrodzeń minimalnych, z uwzględnieniem kosztów utrzymania,

ogólny poziom wynagrodzeń i ich rozkład,

stopę wzrostu wynagrodzeń,

długoterminowe krajowe poziomy produktywności i ich zmiany.

Zmiany w płacy minimalnej w 2026 roku

Jak informowaliśmy w Gazecie Prawnej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zmiany te mają na zapewnić lepszą ochronę pracowników oraz zapewnić bardziej sprawiedliwy kształtu wynagrodzeń. Ustawa przewiduje, że minimalne wynagrodzenie powinno rosnąć co najmniej o wskaźnik inflacji oraz uwzględniać orientacyjną wartość referencyjną na poziomie 55 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia.

Nowe zasady dotyczące naliczania płacy minimalnej przewidywane są dopiero w 2026 roku. Czego dotyczą? Rząd chce ustalenia nowego mechanizmu corocznej oceny płacy minimalnej, wprowadzenia wartości referencyjnej w wysokości 55 proc. przeciętnego wynagrodzenia oraz wykluczenia premii i nagród z minimalnej pensji zasadniczej.