Kwota 28,10 zł brutto za godzinę to minimalna stawka godzinowa na umowie zleceniu obowiązująca do końca grudnia 2024 roku. Ile to jest netto? Ile zleceniobiorca otrzyma na rękę? Jak obliczyć minimalną kwotę netto za godzinę pracy na zleceniu? Oto wyliczenia.

28,10 zł brutto za godzinę - umowa zlecenie

Przepisy prawa określają, ile minimalnie pracownik może zarabiać. Na podstawie umowy o pracę określa to minimalne wynagrodzenie za pracę. Dla zlecenia ustala się minimalną stawkę godzinową. Aktualna minimalna stawka za godzinę przy umowie zlecenie wynosi 28,10 zł brutto. Obowiązuje od 1 lipca do 31 grudnia 2024 r. Od stycznia 2025 r. będzie nowa wysokość stawki godzinowej. Tymczasem w stosunku do pierwszego półroczna tego roku wzrosła o 40 groszy brutto. Ile zleceniobiorca może najmniej otrzymać na rękę w sierpniu?

28,10 zł brutto – ile to netto?

Aby obliczyć kwotę stawki godzinowej netto, najlepiej dodać wszystkie godziny pracy w danym miesiącu, a następnie wyliczyć z miesięcznej sumy wysokość wynagrodzenia netto i podzielić je przez liczbę godzin występującą w miesiącu.

W sierpniu 2024 r. jest 168 godzin pracy. 28,10 zł x 168 = 4720,80 zł

4720,80 zł to kwota brutto, jaką minimalnie zleceniobiorca powinien otrzymać w sierpniu, jeśli wykonywał swoją pracę przez 168 godzin. Ile to będzie netto? Najlepiej skorzystać z pomocy kalkulatora umów zleceń, który dokona za nas precyzyjne wyliczenia.

Kwota brutto: 4720,80 zł

KUP 20%: 814,72 zł

Składka emerytalna (9,76%): 460,75 zł

Składka rentowa (1,50%): 70,81 zł

Składka chorobowa (2,45%): 115,66 zł

Składki ZUS w sumie: 647,22 zł

Naliczony podatek (12%): 391,08 zł (podstawa opodatkowania 3259,00 zł)

Kwota zmniejszająca podatek: 300,00 zł

Składka zdrowotna (9%): 366,62 zł (podstawa wymiaru 4073,58 zł)

Podatek do Urzędu Skarbowego: 91,00 zł

Kwota netto: 3615,96 zł

3615,96 zł : 168 = 21,52 zł netto

W sierpniu 2024 r. kwota 28,10 zł brutto za godzinę na zleceniu wynosi 21,52 zł netto.

28,10 zł brutto – ile to netto do 26 roku życia?

Ile 28,10 zł brutto wynosi netto, kiedy zleceniobiorcą jest osoba do 26 roku życia? Oto wyliczenia:

Kwota brutto: 4720,80 zł

Składka emerytalna (9,76%): 460,75 zł

Składka rentowa (1,50%): 70,81 zł

Składka chorobowa (2,45%): 115,66 zł

Składki ZUS w sumie: 647,22 zł

Składka zdrowotna (9%): 366,62 zł (podstawa wymiaru 4073,58 zł)

Podatek: 0 zł

Kwota netto: 3706,96 zł

3706,96 : 168 = 22,07 zł netto

W sierpniu 2024 r. kwota 28,10 zł brutto za godzinę na zleceniu z osobą do 26 roku życia wynosi 22,07 zł.