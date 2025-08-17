Razem z nimi kierowców i przedsiębiorców czekają kolejne zmiany – od obowiązkowej dokumentacji fotograficznej po nowe zasady szkolenia diagnostów. Resort zapewnia, że to konieczne, by zachować równowagę pomiędzy interesami stacji kontroli pojazdów a możliwościami finansowymi kierowców.

Przegląd techniczny pojazdu. Bez podwyżek od 21 lat

Historia obecnych stałych opłat sięga 2004 roku, kiedy wprowadzono cennik badań technicznych obowiązujący do dziś. Wówczas koszt badania samochodu osobowego ustalono na 98 zł. Dla porównania – litr benzyny kosztował wtedy ok. 3,70 zł, a średnie wynagrodzenie brutto wynosiło niespełna 2300 zł. Dziś te wartości są kilkukrotnie wyższe, ale stawka za przegląd auta pozostała taka sama.

W latach 2004–2017rynek stacji kontroli pojazdów rozwijał się dynamicznie. Przybywało nowych punktów, a przedsiębiorcy liczyli na stabilny dochód. Problem narastał jednak w kolejnych latach – koszty prowadzenia działalności rosły, ale brak waloryzacji cen powodował, że rentowność stacji drastycznie spadała.

Efekt widać dziś: od 2023 roku coraz częściej dochodzi do zamykania stacji, a kierowcy w wielu regionach muszą szukać wolnych terminów w coraz mniejszej liczbie dostępnych SKP.

Podwyżka za przegląd auta już od września 2025

Ministerstwo Infrastruktury podkreśla, że szczególnie lata 2023–2024 były okresem krytycznym dla branży. Na liście największych obciążeń znalazły się:

podwyżki wynagrodzeń pracowników i diagnostów,

wzrost cen energii elektrycznej i ogrzewania,

inflacja wpływająca na codzienne wydatki operacyjne,

rosnące koszty wynajmu i utrzymania nieruchomości,

obowiązkowe legalizacje i serwis aparatury diagnostycznej,

podatki i opłaty administracyjne.

Dla wielu mniejszych przedsiębiorców prowadzących lokalne SKP oznaczało to balansowanie na granicy opłacalności.

Ministerstwo: Ceny idą w górę. To uderzy w kierowców

Rząd tłumaczy, że podwyżka była nieunikniona.

"Najważniejszym celem, jaki sobie postawiliśmy przy zmianie tego rozporządzenia, było zachowanie balansu między interesami przedsiębiorców, a interesami polskich kierowców. Dlatego podstawą przygotowanego przez nas projektu jest przeprowadzona analiza kosztów funkcjonowania stacji kontroli pojazdów, w szczególności kosztów wynagrodzenia diagnostów, nieruchomości, mediów i bieżącej eksploatacji urządzeń wraz z ich legalizacją, przeglądami i naprawami. Jednocześnie, ze względu na różnorodność tych obciążeń, racjonalnym będzie urealnienie cen za badanie techniczne w oparciu m.in. o wskaźnik cen towarów i usług" – tłumaczy wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec.

Nowe stawki. Ile zapłacimy od września 2025?

Najczęściej wykonywane badanie, czyli przegląd samochodu osobowego, podrożeje z 98 zł do 149 zł.

"Proponujemy, aby urealnienie opłaty za badanie techniczne samochodu osobowego wynosiło około 50 zł więcej, czyli do kwoty 149 zł. Opłaty za inne rodzaje badań wzrosną proporcjonalnie" – ogłosił Bukowiec.

Resort podkreśla, że po zmianach Polska nadal będzie w grupie krajów z najniższymi stawkami w Europie. Dla porównania – w Niemczech czy Włoszech ceny badań technicznych są ponad dwukrotnie wyższe. Docelowo nasze opłaty mają być zbliżone do obecnych stawek obowiązujących na Węgrzech, w Portugalii, Grecji czy Finlandii.

Cennik badań w Polsce

Do wejścia w życie nowych przepisów obowiązują jeszcze stare stawki:

98 zł – samochód osobowy

162 zł – samochód z instalacją LPG

62 zł – motocykl

153 zł – samochód ciężarowy

Dla właścicieli stacji kontroli pojazdów podwyżka to szansa na utrzymanie działalności. Dla kierowców – dodatkowe obciążenie finansowe, które jednak, zdaniem resortu, nie powinno być nadmierne.

"Gdyby ta opłata była waloryzowana sukcesywnie, choćby o wskaźnik inflacji, nie byłoby tego problemu. (...) Przyjmując ze zrozumieniem postulaty przedsiębiorców z branży stacji kontroli pojazdów nie możemy jednak nie brać pod uwagę interesów polskich kierowców, którzy każdego roku są zobowiązani do dokonania przeglądu swojego pojazdu. Najważniejszym celem, jaki postawiliśmy sobie przy zmianie rozporządzenia, było zachowanie balansu między interesami przedsiębiorców a interesami polskich kierowców – balansu, który pozwoli odetchnąć stacjom kontroli pojazdów, ale nie obciąży zbytnio portfeli Polaków, właścicieli aut" – zaznacza Bukowiec.

Co się zmieni poza cenami?

Ministerstwo Infrastruktury zapowiada również zmiany mające uszczelnić system badań technicznych i poprawić jego wiarygodność.

"Wspomniany projekt ma na celu uszczelnienie systemu badań technicznych pojazdów, stworzenie spójnego nadzoru nad prawidłowością ich przeprowadzania" – wyjaśnia Bukowiec.

Najważniejsze elementy reformy to:

nowy system szkolenia diagnostów – pracownicy SKP mają cyklicznie podnosić swoje kompetencje, aby sprostać postępowi technologicznemu w motoryzacji,

dokumentacja fotograficzna pojazdu – każde badanie będzie musiało zostać udokumentowane zdjęciami, co ograniczy ryzyko nadużyć,

automatyczna waloryzacja opłat – stawki będą powiązane z obiektywnym wskaźnikiem ekonomicznym, aby uniknąć powtórki z ostatnich 21 lat.

Kiedy przepisy wejdą w życie?

Zmiany mają zacząć obowiązywać od września 2025 roku, po spełnieniu wszystkich wymogów formalnych. Projekt został już wpisany do wykazu prac legislacyjnych.

Co oznacza reforma dla kierowców?

Dla przeciętnego kierowcy podwyżka oznacza, że zamiast 98 zł zapłaci 149 zł za obowiązkowe badanie techniczne. W przypadku aut z instalacją LPG koszty wzrosną jeszcze bardziej, bo opłata będzie naliczana proporcjonalnie.

Jednocześnie nowe przepisy mają dać pewność, że przeglądy będą rzetelniejsze, lepiej udokumentowane i przeprowadzane przez odpowiednio przeszkolonych specjalistów.