Najniżej opłacani pracownicy dostaną w przyszłym roku o 366 zł brutto więcej niż w II półroczu br. Wzrosną też koszty zakładów pracy.

Na ostatniej prostej rząd podniósł wysokość minimalnego wynagrodzenia dla 2025 r. z proponowanego poziomu 4626 zł do 4666 zł. Decyzję tłumaczył korektą prognozy inflacji na przyszły rok ze 104,1 proc. na 105 proc., dokonaną w trakcie przygotowywania projektu ustawy budżetowej. Analogicznie podskoczyła minimalna stawka godzinowa dla zleceniobiorców: z 30,20 do 30,50 zł (rozporządzenie Rady Ministrów z 12 września 2024 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2025 r.; Dz.U. poz. 1362). ©℗

Wyższe koszty płacy uderzą w rentowność firm

Podniesienie wynagrodzenia minimalnego spowoduje niebagatelne dla przedsiębiorstw (głównie mikro) koszty rzędu 2 mld zł. Niespełna tydzień temu na plenarnym posiedzeniu RDS rząd schował głowę w piasek i nie odpowiedział na pytania przedsiębiorców o możliwą zmianę wynagrodzenia minimalnego, choć decyzja już wtedy musiała być podjęta. Ostatecznie przed nami kolejny rok, kiedy płaca minimalna urośnie szybciej, niż prawdopodobnie pójdzie w górę przeciętne wynagrodzenie. Jakie to może mieć konsekwencje? Przede wszystkim wzrost szarej strefy. Już teraz mediana wynagrodzeń w GUS w mikrofirmach równa się wynagrodzeniu minimalnemu, co znaczy, że co najmniej połowa pracowników zarabia najniższą krajową. ©℗

Skutki wzrostu minimalnego wynagrodzenia

STAWKA NETTO NIEJEDNO MA IMIĘ

Nie istnieje jedna opcja minimalnego wynagrodzenia netto, lecz jest wiele różnych – w zależności od stosowanych do danego pracownika na liście płac parametrów składkowo-podatkowych. Pracownik ma bowiem prawo złożyć zakładowi pracy na formularzu PIT-2 oświadczenia lub wnioski mające wpływ na jego indywidualne rozliczenie, np. w celu odstąpienia od pracowniczych kosztów ze stosunku pracy lub objęcia podwyższonymi kosztami; w celu pomniejszenia jego zaliczki na PIT o pełną lub częściową ulgę miesięczną, w celu rezygnacji z ulgi dla młodych bądź też o spełnianiu warunków do ulgi dla rodzin czy dla dorabiającego seniora. Znaczenie ma również fakt, czy zapisał się on do pracowniczego planu kapitałowego, czy nie, a jeśli tak – czy finansuje tylko podstawową wpłatę do PPK, czy podwyższoną. W tabeli 1 przedstawiamy przykładowe, najpopularniejsze wersje minimalnego wynagrodzenia netto przysługującego w 2025 r. pracownikowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy. Minimalne wynagrodzenie netto dla pracowników zatrudnionych na niepełnym etacie liczymy tak, że najpierw mnożymy stawkę minimalną brutto przez rozmiar etatu, np. 4666 zł x ¾ etatu = 3499,50 zł, i następnie od wyniku ustalamy kwotę netto.

DODATKI ZA PRACĘ W NOCY

Wskutek podniesienia od 1 stycznia minimalnej płacy należy przeliczyć również dodatki przysługujące pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej za każdą godz. takiej pracy w wysokości 20 proc. stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę. Dodatek obliczamy tak, że dzielimy najpierw stawkę minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w 2025 r. przez nominał czasu pracy danego miesiąca, a następnie mnożymy przez 20 proc. Nominały czasu pracy w 2025 r. wynoszą: 144 godz. w listopadzie, po 160 godz. – w lutym, maju, czerwcu i sierpniu, po 168 godz. – w styczniu, marcu, kwietniu i grudniu, 176 godz. we wrześniu i po 184 godz. w lipcu i październiku. W konsekwencji dodatki nocne osiągną w przyszłym roku poziom - za pracę:

• w listopadzie – 6,48 zł (4666 zł : 144 godz. x 20%)

• w lutym, maju, czerwcu i sierpniu – 5,83 zł (4666 zł : 160 godz. x 20%),

• w styczniu, marcu, kwietniu i grudniu – 5,55 zł (4666 zł : 168 godz. x 20%),

• we wrześniu – 5,30 zł (4666 zł : 176 godz. x 20%),

• w lipcu i październiku – 5,07 zł (4666 zł : 184 godz. x 20%).

INNE ŚWIADCZENIA ZE STOSUNKU PRACY

Od 1 stycznia 2025 r. w konsekwencji zwiększenia minimalnej płacy, maksymalna odprawa z tytułu zwolnienia z pracy z przyczyn niedotyczących pracownika wypłacana na podstawie tzw. ustawy o zwolnieniach grupowych (15-krotność minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu rozwiązania stosunku pracy) wyniesie 69 990 zł. Przy ustalaniu jej wysokości decyduje data rozwiązania stosunku pracy. Osobie, której stosunek pracy ulegnie rozwiązaniu 31 grudnia 2024 r. z przyczyny jej niedotyczącej, należy się „stara” maksymalna odprawa, choćby została wypłacona w styczniu 2025 r.

Najniższe odszkodowania: z tytułu naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu oraz dla zatrudnionego, który rozwiązał stosunek pracy na skutek mobbingu też wzrosną do 4666 zł brutto.

MINIMALNE STAWKI GODZINOWE

O 2,4 zł ulegnie w nowym roku podniesieniu minimalna stawka godzinowa, do jakiej mają prawo za każdą godzinę realizacji zleconych czynności osoby przyjmujące zlecenie lub świadcząca usługi. Sposób ustalania minimalnych stawek godzinowych przedstawiamy na przykładzie w tabeli 2.