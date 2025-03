W nocy z 29 na 30 marca 2025 roku Polska przejdzie na czas letni. Oznacza to, że zegarki przestawimy o godzinę do przodu, a pracownicy nocnych zmian przepracują o godzinę mniej. Czy wpłynie to na wynagrodzenie? Czy pracodawca może wymagać odpracowania brakującej godziny?