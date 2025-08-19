„Dajmy trochę czasu prezydentowi i jego kancelarii. Polska na zewnątrz wymaga jednolitego działania i współpracy wszystkich instytucji państwowych, a współpraca wymaga wzajemnej cierpliwości i zrozumienia” – napisał premier we wtorek na platformie X.

„Pierwsze koty za płoty” – dodał Tusk.

Tego samego dnia o relacje między rządem i premierem Donaldem Tuskiem a Kancelarią Prezydenta RP i prezydentem Karolem Nawrockim w kontekście ostatniej serii rozmów liderów państw europejskich i USA pytany był rzecznik rządu Adam Szłapka.

Rzecznik rządu powiedział, że „wszystkie zasady konstytucyjne i dobrej współpracy zostały zachowane”. Stwierdził, że podczas serii rozmów międzynarodowych z udziałem polskich liderów w ubiegłym tygodniu „udało się uniknąć przepychanki”. Zapewnił, że strona rządowa na bieżąco przekazywała informacje stronie prezydenckiej i przypomniał, że doszło też do spotkania Tuska i Nawrockiego.

Szłapka zaznaczył, że „Polska nie może mieć dwóch polityk zagranicznych”. – Polska musi mieć jedną politykę zagraniczną i w tej jednej polityce zagranicznej zawsze stanowisko przygotowuje rząd – powiedział.

Premier Tusk uczestniczył w rozmowach ws. Ukrainy przed kluczowym szczytem USA–Rosja

W ubiegłym tygodniu w środę w sprawie Ukrainy odbyły się trzy rozmowy: w wąskim formacie liderów europejskich wraz z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim oraz w formacie tzw. koalicji chętnych wziął udział premier Donald Tusk. W telekonferencji liderów europejskich i prezydenta USA Donalda Trumpa Polskę reprezentował prezydent Karol Nawrocki. Do rozmów doszło dwa dni przed spotkaniem prezydenta USA z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem, które odbyło się w piątek na Alasce.

Z kolei w poniedziałek prezydent USA spotkał się w Białym Domu z prezydentem Ukrainy. Następnie obaj rozmawiali z przybyłymi do Waszyngtonu liderami europejskimi. Po rozmowach z Europejczykami Trump zadzwonił do Władimira Putina i rozpoczął aranżowanie spotkania Zełenski-Putin, po którym ma nastąpić kolejne, trójstronne spotkanie, z jego udziałem. Prezydent USA wyraził też gotowość do udzielenia pomocy Europejczykom w zagwarantowaniu pokoju.

We wtorek, w związku z rozmowami prezydenta USA z Putinem, a następnie z prezydentem Ukrainy i europejskimi liderami, odbyło się online spotkanie „koalicji chętnych”, a następnie posiedzenie Rady Europejskiej, w których udział wziął premier Tusk.