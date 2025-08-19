KNF ostrzega przed platformą Profile Hub

Komisja Nadzoru Finansowego poinformowała we wtorek, że na listę ostrzeżeń publicznych zostały wpisane niezidentyfikowane osoby posługujące się platformą o nazwie Profile Hub. Jak podkreślono w komunikacie, chodzi o podmioty działające za pośrednictwem stron internetowych user.profile-hub.net, user.profile-hub.org oraz wt.profile-hub.org.

Decyzja KNF oznacza, że korzystanie z usług oferowanych przez te witryny może być obarczone ryzykiem i powinno skłaniać do zachowania szczególnej ostrożności. Sama obecność danej platformy na liście nie oznacza jeszcze wyroku sądu, ale jest wyraźnym sygnałem dla konsumentów i przedsiębiorców, by dokładnie weryfikowali źródła swoich inwestycji i kontaktów biznesowych.

Zawiadomienie do prokuratury i cel listy ostrzeżeń

Urząd KNF poinformował również, że skierował do Prokuratury Okręgowej w Warszawie zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Podejrzenie dotyczy naruszenia przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, które regulują legalne działanie na rynku kapitałowym. Oznacza to, że sprawa może być przedmiotem dalszych czynności wyjaśniających prowadzonych przez organy ścigania.

Lista ostrzeżeń publicznych prowadzona przez Komisję Nadzoru Finansowego jest narzędziem mającym zwiększyć bezpieczeństwo obywateli. Dzięki niej konsumenci, inwestorzy oraz przedsiębiorcy mogą sprawdzić, które podmioty budzą wątpliwości regulatora i wobec których istnieje podejrzenie łamania prawa. Wpisanie na listę ma charakter prewencyjny – jego celem jest ostrzeganie społeczeństwa przed ryzykiem, jakie niesie kontakt z danym podmiotem.

Dlaczego warto sprawdzać listę KNF?

Komisja przypomina, że lista ostrzeżeń publicznych jest stale aktualizowana i ogólnodostępna. Każda osoba może w dowolnym momencie sprawdzić, czy dany podmiot finansowy lub inwestycyjny widnieje w rejestrze. Dzięki temu konsumenci zyskują dodatkowe narzędzie ochrony przed potencjalnymi oszustwami lub ryzykownymi przedsięwzięciami.

KNF zachęca do regularnego korzystania z tego źródła informacji, szczególnie w sytuacjach, gdy planuje się powierzenie środków finansowych instytucji, której wiarygodność budzi jakiekolwiek wątpliwości. Lista ostrzeżeń nie tylko zwiększa transparentność rynku, ale również pełni rolę edukacyjną, przypominając o konieczności zachowania zdrowego sceptycyzmu wobec zbyt atrakcyjnych ofert inwestycyjnych.