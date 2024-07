W urzędzie miejskim w Lesznie wprowadzono zmiany. Od 1 lipca urzędnicy pracują 35 godzin tygodniowo. Co istotne, wysokość wynagrodzenia oraz wymiar urlopu wypoczynkowego się nie zmniejszą.

Prezydent Grzegorz Rusiecki zdecydował o zmniejszeniu czasu pracy pracowników Urzędu Miasta Leszna z ośmiu do siedmiu godzin dziennie, przy zachowaniu dotychczasowego wynagrodzenia i urlopu wypoczynkowego. Na razie zmiany mają charakter eksperymentu i będzie poddane ocenie w najbliższych miesiącach, by sprawdzić, czy wpłynie korzystnie na wydajność pracy urzędu, na przykład poprzez analizę ilości obsługiwanych klientów czy wydanych decyzji. Wyniki tej analizy będą zbierane i monitorowane przez naczelników oraz kierowników.

Leszno pionierem 35-godzinnego tygodnia pracy

Zapowiadając zmiany, prezydent Rusiecki przypomniał także, że w Sejmie trwają prace nad nowelizacją Kodeksu pracy, mającą na celu skrócenie tygodniowej normy czasu pracy do 35 godzin.

Pomimo wprowadzenia skróconego czasu pracy dla urzędników, wydłużono godziny pracy urzędu w poniedziałki, co ma umożliwić mieszkańcom załatwianie spraw także po południu. W lipcu i sierpniu urząd będzie czynny w poniedziałki od 7:00 do 18:00, a w pozostałe dni od 7:00 do 14:00. Od września godziny pracy zostaną zmienione na 8:00 do 18:00 w poniedziałki i 8:00 do 15:00 w pozostałe dni tygodnia. Podobnie, Centrum Informacji Turystycznej będzie obsługiwać klientów przez cały rok według nowego harmonogramu pracy.