O 277 mln zł w tym roku oraz o 554 mln zł w kolejnych latach wzrosną wydatki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) na wypłatę subsydiów płacowych. Jest to związane z waloryzacją ich kwot.

Podwyżkę dofinansowań przewiduje projekt nowelizacji ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 44 ze zm.), który trafił do konsultacji. Zakłada on oczekiwaną przez pracodawców zmianę wysokości kwot dopłat do pensji niepełnosprawnych pracowników. Zgodnie z projektem dofinansowanie do wynagrodzenia osoby zaliczonej do lekkiego stopnia niepełnosprawności wzrośnie z 500 zł do 575 zł, a gdy osoba ma orzeczenie o umiarkowanym poziomie dysfunkcji zdrowotnej – z 1350 zł do 1550 zł. Jeśli zaś pracownik ma orzeczoną znaczną niepełnosprawność, kwota dopłaty będzie wynosić 2760 zł zamiast obecnych 2400 zł. Co więcej, wzrośnie też wysokość dodatkowego dofinansowania, które przysługuje, gdy osoba niepełnosprawna ma stwierdzone jedno z wymienionych w przepisach tzw. schorzeń szczególnych, np. chorobę psychiczną. Teraz jest tak, że dopłata jest podnoszona o 1200 zł na pracownika ze znaczną dysfunkcją zdrowotną, o 900 zł z umiarkowaną, a o 600 zł z lekką. Natomiast po zmianach te zwiększenia będą wynosić odpowiednio 1380 zł, 1035 zł oraz 690 zł.

Wspomniane kwoty subsydiów będą miały zastosowanie do dofinansowań należnych pracodawcom od lipca. Jednak z uwagi na tak późne pojawienie się projektu i wakacyjną przerwę w pracach parlamentu, która uniemożliwi szybkie przyjęcie nowelizacji ustawy o rehabilitacji (pisaliśmy o tym w tekście „Opóźniona waloryzacja dopłat do pensji”, DGP nr 148/2024), zostały w nim uwzględnione specjalne przepisy mające niwelować negatywne skutki tej sytuacji. Wskazują one, że pracodawcy, którym PFRON wypłaci dofinansowania za lipiec i kolejne miesiące w dotychczasowej wysokości, będą mogli już po wejściu w życie nowelizacji złożyć korektę wniosku Wn-D służącego do ubiegania się o dopłaty do pensji oraz korektę dołączanej do niego miesięcznej informacji o wynagrodzeniu, zatrudnieniu, stopniach i rodzaju niepełnosprawności pracowników. Dzięki temu będą mogli otrzymać wyrównanie do wysokości nowych kwot dofinansowań.

Ponadto w projekcie ustawy znalazła się zmiana dotycząca art. 46a ustawy o rehabilitacji. Przepis ten określa wysokość dotacji, jaka co roku trafia z budżetu państwa do PFRON na pokrycie kosztów wypłaty dofinansowań do pensji. Zgodnie z jego obecnym brzmieniem dotacja wynosi 30 proc. środków zaplanowanych na realizację tego zadania na dany rok. Natomiast nowa treść tego przepisu mówi, że dotacja będzie stanowić do 30 proc. ©℗