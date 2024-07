Najwcześniej we wrześniu może zostać uchwalona nowelizacja przepisów, która podniesie wysokość dofinansowań do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników. Pracodawcy mają jednak mieć możliwość składania korekt wniosków o ich wypłatę, tak aby otrzymać wyrównanie ich kwot od lipca.

Tak wynika z informacji przekazanych DGP przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS). Przypomnijmy, że w kwietniu br. na posiedzeniu Rady Dialogu Społecznego kierownictwo resortu przekazało wiadomość, że zostaną podniesione kwoty subsydiów płacowych. O ich waloryzację zabiegali praco dawcy, którzy wskazywali, że ich obecna wysokość jest niewystarczająca w stosunku do coraz wyższych kosztów płacy, związanych głównie z dużym wzrostem najniższego wynagrodzenia za pracę. Jak zapowiadał wtedy Łukasz Krasoń, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej oraz pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych, od lipca dopłata do pensji pracownika z lekkim stopniem niepełnosprawności miała wzrosnąć z 500 zł do 575 zł, z umiarkowanym poziomem dysfunkcji – z 1350 zł do 1550 zł, a ze znacznym – z 2400 zł do 2760 zł.

Aby firmy mogły otrzymywać wyższe dofinansowanie, konieczna jest zmiana przepisów ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 44 ze zm.). Problem w tym, że wprawdzie projekt jej nowelizacji został w maju wpisany do wykazu prac legislacyjnych rządu, ale od tamtej pory jego treść nie została opublikowana i przekazana do konsultacji. Tymczasem mamy już koniec lipca i wielu pracodawców zaczęło się obawiać, czy do podwyżki dopłat w ogóle dojdzie i od kiedy ona nastąpi. Jest to o tyle istotne, że co do zasady wnioski o wypłatę dofinansowań za dany miesiąc są składane do 25. dnia kolejnego miesiąca – to oznacza, że 25 sierpnia mija czas na ubieganie się o subsydia płacowe za lipiec. Natomiast nawet gdyby rządowa część procesu legislacyjnego uległa przyspieszeniu, to nie ma szans, aby do tego czasu nowelizacja ustawy została uchwalona, bo Sejm zaczął właśnie wakacje i jego najbliższe posiedzenie odbędzie się dopiero 11–13 września.

DGP zapytał więc MRPiPS, czy w związku z tą sytuacją wyższe kwoty dopłat do pensji będą obowiązywać później niż od lipca, czy od zaplanowanego pierwotnie terminu, a firmy będą mogły się ubiegać o wypłatę wyrównania do nowej wysokości dofinansowania. Resort odpowiedział, że podniesione kwoty będą stosowane po raz pierwszy do dopłat przysługujących od lipca. Pracodawcy będą zaś mogli złożyć korektę wniosków, tak aby mogli skorzystać z wyższych subsydiów płacowych właśnie od tego miesiąca.

– Pracodawcy są bardzo zawiedzeni takim po stępowaniem ze strony rządu, zwłaszcza że w ubiegłym tygodniu, gdy było ostatnie posiedzenie Sejmu przed wakacyjną przerwą, w ekspresowym tempie została uchwalona inna nowelizacja ustawy o rehabilitacji, wydłużająca okres ważności orzeczeń. Niestety kwestia waloryzacji dopłat nie okazała się na tyle priorytetowa, aby doprowadzić do jej wprowadzenia bez opóźnień – mówi Edyta Sieradzka, ekspertka ds. zatrudniania osób niepełnosprawnych Federacji Przedsiębiorców Polskich. ©℗