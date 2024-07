Ministerstwo Obrony Narodowej ogłosiło specjalną wakacyjną edycję Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej, skierowaną do młodzieży, która ukończyła szkoły średnie i ponadpodstawowe. Program ten, realizowany we współpracy ze Sztabem Generalnym Wojska Polskiego, ma na celu przyciągnięcie młodych ludzi do wojska, oferując im nie tylko cenne doświadczenie, ale także atrakcyjne wynagrodzenie. Szkolenie potrwa 27 dni, a uczestnicy będą mogli liczyć na wynagrodzenie w wysokości 6000 zł brutto, co dla osób do 26 roku życia oznacza pełną kwotę na rękę.

Edycja wakacyjna DZSW zaplanowana była w trzech terminach: od 10 czerwca do 6 lipca, od 15 lipca do 10 sierpnia oraz od 19 sierpnia do 14 września. Na ostatni turnus są jeszcze miejsca.

Po szkoleniu do Aktywnej Rezerwy

Program ten, oprócz miesięcznego szkolenia wojskowego, stanowi wstęp do późniejszego przeniesienia do aktywnej rezerwy. Jest to doskonała okazja dla młodych ludzi, aby zdobyć umiejętności wojskowe, które mogą stanowić podstawę do dalszej kariery w Wojsku Polskim lub innych formacjach obronnych.

-Chciałbym zaprosić młodych ludzi po szkole ponadpodstawowej, zanim pójdą na studia czy do pracy, żeby przyszli na miesiąc przeszkolenia, żebyśmy mogli zaoferować im umiejętność, sprawność" - powiedział wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. - Uważam, że lepiej pójść na takie przeszkolenie niż do pracy do kawiarni czy restauracji. To uposażenie nie będzie wcale jakieś tylko symboliczne, tylko bardzo przyzwoite, powyżej minimalnego wynagrodzenia. Więc bardzo będę zachęcał młodych ludzi. – dodał wicepremier.

Dobrowolna Zasadnicza Służba Wojskowa

Dobrowolna Zasadnicza Służba Wojskowa w Polsce to nowa forma służby wojskowej, która została wprowadzona w odpowiedzi na rosnące zagrożenia bezpieczeństwa. Choć sam pomysł jest dość nowy, to już zdążył zyskać na popularności. Służba ta jest otwarta dla obywateli Polski, którzy chcą służyć w armii na zasadach dobrowolności.

DZSW jest przewidziana dla osób, które nigdy wcześniej nie pełniły służby wojskowej. Program ten pozwala na zdobycie podstawowych umiejętności wojskowych i może stanowić przedsionek do dalszej kariery w Wojsku Polskim lub innych formacjach obronnych.

W tym roku MON zakłada przeszkolenie do 30.000 ochotników. Pierwszym krokiem ochotnika do służby jest złożenie wniosku o powołanie w wybranym Wojskowym Centrum Rekrutacji. Można też kontaktować się z wojskowymi rekruterami za pośrednictwem portalu www.zostanzolnierzem.pl lub dzwoniąc na specjalną infolinię +48 800 180 110.