Chodzi o przyrodę w klasach IV-VI szkoły podstawowej. Zamiast trzech krótkich spotkań tygodniowo – uczniowie spędzą na niej nawet trzy godziny w jednym bloku. Czy to początek większej edukacyjnej rewolucji?
MEN zapowiada, że od roku szkolnego 2026/2027 lekcje przyrody w klasach IV-VI będą odbywać się w zupełnie nowej formule. Przedmiot wróci po kilkuletniej przerwie, ale nie w tradycyjnym podziale godzin.
Nauczyciele sami zdecydują, czy zajęcia odbędą się jako jeden długi blok, czy w innej, elastycznej formie.
Celem jest stworzenie przestrzeni na eksperymenty, pracę w terenie i rozwijanie umiejętności współpracy. Wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer tłumaczyła w Polskim Radiu, że chodzi o to, „by uczniowie mieli czas na obserwacje, eksperymenty, a także współpracę w grupach”.
Nowa podstawa programowa nosi nazwę „Reforma26. Kompas Jutra” i zakłada nie tylko zmianę sposobu prowadzenia lekcji, ale też wprowadzenie tzw. tygodnia projektowego. W jego trakcie uczniowie będą realizować większe przedsięwzięcia i prezentować ich efekty.
Co ważne – projekty będą mogły łączyć nie tylko różne przedmioty, ale i klasy czy nawet całe roczniki. Ma to pobudzać kreatywność, uczyć pracy w zespole i pozwalać na szersze spojrzenie na omawiane zagadnienia.
Resort edukacji nie kryje, że inspiracji szukał za granicą.W Walii, Irlandii i Australii lekcje przyrody w dużej mierze opierają się na doświadczeniach, badaniach terenowych i praktyce. Zamiast uczenia się z podręcznika – uczniowie działają, sprawdzają, obserwują i wyciągają wnioski.
– Taki system może być dla uczniów ogromną szansą na realne „dotknięcie” nauki, a nie tylko uczenie się jej z podręcznika – mówi pani Anna, nauczycielka chemii z Warszawy. – Wydłużony czas lekcji pozwoli spokojnie przeprowadzić doświadczenia od początku do końca i omówić wyniki, co w tradycyjnym 45-minutowym schemacie bywa niemożliwe – dodaje.
Choć część pedagogów widzi w tej reformie ogromny potencjał, to nie brakuje też głosów obaw. Związek Nauczycielstwa Polskiego ostrzega, że połączenie elementów biologii, chemii, geografii, a nawet fizyki w jeden przedmiot może skończyć się redukcją etatów, szczególnie w mniejszych miejscowościach.
Łączenie godzin i etatów w małych szkołach będzie trudne, a w niektórych wręcz niemożliwe – alarmują związkowcy. Problemem może być też brak odpowiedniego zaplecza, bo w wielu placówkach po pandemii zlikwidowano pracownie chemiczne. To utrudni prowadzenie eksperymentów, które są kluczowym elementem nowej formuły.
Ministerstwo zapewnia, że przygotowało się na te wyzwania. Podkreśla, że zmiany będą wdrażane niezależnie od rotacji kadrowych w resorcie. Działa już specjalna strona internetowa reforma26.men.gov.pl, na której można śledzić postępy prac i zapoznawać się z materiałami dla nauczycieli.
Wiceminister Lubnauer przekonuje, że nowa formuła da uczniom narzędzia do lepszego rozumienia świata i rozbudzi ich ciekawość. Jeśli reforma okaże się sukcesem, nie wyklucza się, że podobne rozwiązania mogą objąć w przyszłości także inne przedmioty.
Odejście od sztywnego 45-minutowego rytmu lekcji w polskiej szkole to zmiana, jakiej nie było od dekad. Dla jednych to szansa na prawdziwe, angażujące zajęcia i rozwój umiejętności praktycznych. Dla innych – zagrożenie dla stabilności zatrudnienia i kolejny eksperyment na uczniach.
