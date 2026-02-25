PPK – co to jest? Najważniejsze informacje o pracowniczych planach kapitałowych

Pracownicze plany kapitałowe (PPK) zostały wprowadzone na mocy ustawy o pracowniczych planach kapitałowych z 4 października 2018 roku. Aktualnie stanowią one jeden z kluczowych programów długoterminowego oszczędzania w Polsce. Ich głównym celem jest stworzenie dodatkowego zabezpieczenia finansowego i zwiększenia wysokości przyszłych świadczeń emerytalnych. Program ma charakter wieloletni, dzięki czemu regularne oszczędzanie nie jest uciążliwe i nie stanowi dużego obciążenia dla domowego budżetu.

Ile dopłaca państwo i pracodawca do PPK w 2026 roku? Wyliczenia

Największą zaletą PPK jest współfinansowanie wpłat – środki gromadzone na koncie nie pochodzą wyłącznie od pracownika, ale również z innych źródeł. Jakich?

Od pracownika – standardowo 2% wynagrodzenia brutto. Od pracodawcy – przynajmniej obowiązkowe 1,5% pensji, Od państwa – wpłata powitalna w wysokości 250 zł oraz coroczne dopłaty w kwocie 240 zł.

Przepisy umożliwiają zwiększenie wpłat na PPK. Są pewne limity przewidziane prawem. Pracownik może zadeklarować dodatkową wpłatę w wysokości do 2% pensji. Natomiast pracodawca – do 2,5% wynagrodzenia podwładnego.

Ważne Uwaga! Wpłaty dokonywane przez pracownika są potrącane z wynagrodzenia netto. Z kolei część pracodawcy nie podlega składkom ZUS, choć stanowi przychód opodatkowany podatkiem dochodowym.

Kto może przystąpić do PPK? Warunki uczestnictwa i limity wiekowe

Z programu może skorzystać pełnoletni pracownik zatrudniony na etacie lub zleceniobiorca podlegający obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu. Nie tylko forma zatrudnienia, ale również wiek pracownika ma znaczenie przy podejmowaniu decyzji o przystąpieniu do pracowniczych planów kapitałowych. Dlaczego? Zgodnie z prawem osoby przed 55. rokiem życia są zapisywane do PPK automatycznie. W praktyce sprowadza się to do tego, że pracodawca zawiera w ich imieniu umowę o prowadzenie PPK. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy zatrudniony złoży oświadczenie o rezygnacji z wpłat.

Zapis do PPK a wiek. Sprawdź, dlaczego po 55. roku życia nie trafisz do programu z automatu

A co ze starszymi pracownikami? Zgodnie z prawem przedsiębiorca nie może zawrzeć w ich imieniu umowy o prowadzenie PPK. Nie oznacza to, że pracownicze plany kapitałowe są niedostępne dla osób 55+. Muszą oni złożyć wniosek o przystąpienie do programu. Należy podkreślić, że po ukończeniu 70. roku życia nie ma możliwości zapisania się do PPK.

Ważne Pracownik, który jest uczestnikiem programu, może nadal odkładać środki niezależnie od swojego wieku. Przekroczenie wieku emerytalnego nie skutkuje automatycznym zaprzestaniem naliczania wpłat. Dzieje się to dopiero wtedy, gdy uczestnik zdecyduje się rozpocząć wypłatę środków po ukończeniu 60 lat.

Wypłata z PPK po 60. roku życia: jak odebrać pieniądze bez podatku Belki?

Po osiągnięciu wieku uprawniającego do wypłaty środków uczestnik PPK może skorzystać ze zgromadzonych oszczędności bez konieczności zapłaty podatku od zysków kapitałowych. Standardowy model wypłaty zakłada:

jednorazową wypłatę 25% środków, wypłatę pozostałych 75% w co najmniej 120 miesięcznych ratach.

Jest też inna opcja – świadczenia małżeńskie. Skorzystać z nich mogą osoby pozostające w związku małżeńskim, spełniające wiekowe i posiadające rachunki PPK w tej samej instytucji finansowej. Co ważne, uczestnicy programu mogą również przenieść zgromadzone środki na lokatę terminową w banku, pod warunkiem zachowania dziesięcioletniego okresu wypłat ratalnych.

Czy można wypłacić pieniądze z PPK wcześniej? Kara za zwrot środków

Uczestnik PPK ma możliwość wycofania zgromadzonych środków w dowolnym momencie. Powinien jednak liczyć się z konsekwencjami finansowymi takiej decyzji. Co traci?

30% wpłat pracodawcy (pieniądze trafiają na konto emerytalne w ZUS). 100% rocznych dopłat od państwa i wpłaty powitalnej. Pobranie od wypracowanych zysków 19% podatku od zysków kapitałowych, pochodzących ze środków zwracanych uczestnikowi.

Pieniądze z PPK na mieszkanie lub leczenie? Zobacz, jak wypłacić 100% środków bez żadnych kar

Istnieją dwie sytuacje, w których uczestnik pracowniczych planów kapitałowych może wypłacić zgromadzone pieniądze przed osiągnięciem wieku emerytalnego bez negatywnych konsekwencji. Kiedy?

Poważna choroba uczestnika (jego małżonka lub dziecka) – uczestnik może wypłacić do 25% zgromadzonych środków bez obowiązku zwrotu. Zakup pierwszego mieszkania lub domu – pracownicy, którzy należą do programu i mają poniżej 45 lat, mogą wykorzystać nawet 100% oszczędności jako wkład własny przy nabyciu nieruchomości. Środki te muszą zwrócić: spłata musi rozpocząć się maksymalnie po 5 latach i zakończyć w ciągu 15 lat.

Logowanie MojePPK: jak sprawdzić, ile pieniędzy masz na koncie?

Uczestnik programu ma stały dostęp do informacji o stanie zgromadzonych na koncie oszczędności. Aby sprawdzić wysokość środków, należy zalogować się na oficjalnym portalu programu dostępnym pod adresem www.mojeppk.pl. Dostęp do konta możliwy jest na dwa sposoby. Pierwszy polega na skorzystaniu z Login.gov.pl (np. za pomocą Profilu Zaufanego, e-dowodu lub mojeID). Druga opcja to zalogowanie się przy użyciu danych utworzonych wcześniej w serwisie PPK. W takim przypadku wystarczy podać swój login oraz hasło.

