Rządowy projekt ustawy o Wojewódzkich Zespołach Koordynacji ds. polityki umiejętności dotyczy określenia praw i obowiązków regionów w zakresie koordynacji polityki umiejętności oraz zapewnienia im narzędzi umożliwiających wpływ na ofertę edukacyjną dostępną na ich terytorium.

Projekt realizuje kamień milowy „Kadry dla nowoczesnej gospodarki: poprawa dopasowania umiejętności i kwalifikacji do wymogów rynku pracy”, ujętej w Krajowym Planie Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO). Powinien zostać zrealizowany do kwietnia 2026 r. - zgodnie z przyjętym w ramach KPO harmonogramem.

We wtorek na połączonym posiedzeniu sejmowych komisji: edukacji i nauki oraz samorządu terytorialnego i polityki regionalnej przeprowadzono jego pierwsze czytanie.

Przepisy przygotowano w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Wiceszefowa tego resortu Katarzyna Lubnauer zwróciła uwagę, że Wojewódzkie Zespoły Koordynacji pilotażowo funkcjonują od 2022 r. w ramach KPO - w każdym województwie. - W ramach inwestycji KPO przygotowały mapy potrzeb, mogły uruchomić nowe kierunki kształcenia, zacieśniają współpracę szkół z firmami, pilotują innowacyjne narzędzia w szkoleniu dorosłych i doradztwie zawodowym - poinformowała.

Przekazała, że WZK mają być odpowiedzialne za kwestie analizy zapotrzebowania na zawody w województwie. - Rekomendują kierunki kształcenia w szkołach branżowych i technikach, łączą szkoły z pracodawcami i uczelniami, wspierają szkolenie dorosłych i zdobywanie nowych kwalifikacji, dbają o racjonalne wykorzystanie środków na edukację zawodową - wymieniła.

Lubnauer zaznaczyła, że dotychczas WZK opierały się na finansowaniu w ramach projektu KPO i „nie miały umocowania w żadnych zapisach prawnych”. - Ta ustawa właśnie dokładnie to czyni: wpisuje je w system prawny - powiedziała.

Zmiany zaproponowane we wtorek przez komisje mają charakter legislacyjny. Sejm zajmie się projektem ustawy ponownie na posiedzeniu plenarnym w środę po południu - zgodnie z informacją na stronie Sejmu.

Posłowie nie zgłosili też sprzeciwu wobec poprawki posła Wiesława Różyńskiego, która „ma na celu zapewnienie możliwości uwzględnienia w składzie WZK przedstawicieli podmiotów, które są istotne w kontekście polityki umiejętności prowadzonej przez organy samorządu danego województwa, a jednocześnie nie mieszczą się w katalogu podmiotów zaproponowanym w obecnych przepisach projektu ustawy”. Chodzi o „inne podmioty współpracujące z organami samorządu województwa w zakresie polityki umiejętności”.

Różyński argumentował, że postulaty w tym zakresie zostały zgłoszone przez stronę samorządową, w tym przez przedstawicieli województw, m.in. dolnośląskiego, małopolskiego i warmińsko-mazurskiego.

Komisje przyjęły wniosek o przyjęcie projektu w całości. Na posła sprawozdawcę wybrano Wiesława Różyńskiego.

Jak podano w ocenie skutków regulacji, środki na realizację zadań oraz obsługę WZK w drugiej połowie 2026 r. zostały zabezpieczone w rezerwie celowej budżetu państwa. Po 2026 r. funkcjonowanie WZK finansowane będzie z budżetu państwa w formie corocznej dotacji celowej dla samorządów województw pochodzącej z rezerwy celowej budżetu państwa. Limit dotacji dla województw wyniesie łącznie 12,8 mln zł rocznie, przy czym w 2026 r. przekazana zostanie połowa tej kwoty.

Projektowana ustawa ma wejść w życie 1 lipca 2026 r. Dla części przepisów przewidziano w tym zakresie datę 1 kwietnia 2026 r. (PAP)