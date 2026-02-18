Nowe przepisy antymobbingowe 2026 – Rada Ministrów przyjęła projekt zmian w Kodeksie pracy

We wtorek, 17 lutego 2026 roku, Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji przepisów antymobbingowych przygotowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS). Zmiany obejmują przede wszystkim uproszczenie definicji mobbingu i wzmocnienie ochrony pracowników. Reforma zakłada także zwiększenie odszkodowań za doświadczanie przemocy psychicznej w miejscu zatrudnienia. Nowe regulacje mają także zabezpieczać pracodawców przed bezpodstawnymi oskarżeniami.

Dlaczego zmiany w przepisach o mobbingu są konieczne?

Obowiązująca definicja mobbingu w Kodeksie pracy od lat budziła wątpliwości. Przypomnijmy, że zgodnie z art. 93 [3] § 2 Kodeksu pracy, „mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników”. Zdaniem resortu taka definicja jest mało zrozumiała – zarówno dla pracowników, jak i przedsiębiorców.

Aktualnie, żeby dane zachowanie mogło być uznane za mobbing, konieczne jest łączne wystąpienie kilku elementów:

działania skierowane przeciwko pracownikowi lub dotyczące jego osoby,

uporczywe i długotrwałe nękanie lub zastraszanie ,

, cel lub skutek w postaci poniżenia, ośmieszenia lub izolowania pracownika ,

, obniżenie oceny przydatności zawodowej albo wykluczenie z zespołu.

Po ponad 20 latach obowiązywania przepisów rząd zdecydował się na ich aktualizację, uwzględniając dorobek orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz wnioski płynące z psychologii pracy, socjologii i nauk o zarządzaniu.

Nowa definicja mobbingu – co się zmieni?

Projekt nowelizacji Kodeksu pracy wprowadza nową - bardziej przejrzystą i praktyczną definicję mobbingu. Co konkretnie się zmieni? Nowe przepisy wskazują kluczowe cechy mobbingu, w szczególności:

uznanie uporczywego nękania za podstawową cechę zjawiska ,

, wyłączenie z definicji zachowań incydentalnych (jednorazowych),

podkreślenie powtarzalnego lub stałego charakteru działań,

wskazanie, że sprawcą może być przełożony, współpracownik, podwładny, jedna osoba lub grupa osób ,

, brak uzależnienia uznania mobbingu od intencji sprawcy lub wystąpienia konkretnego skutku,

lub wystąpienia konkretnego skutku, uwzględnienie form fizycznych, werbalnych i pozawerbalnych,

uznanie za mobbing także nakłaniania lub polecania stosowania takich zachowań wobec pracownika.

Celem zmian jest dostosowanie przepisów do realiów współczesnego rynku pracy oraz zwiększenie skuteczności ochrony zatrudnionych.

Ochrona przed fałszywymi oskarżeniami o mobbing

Co jeszcze się ma się zmienić? Projekt ustawy przewiduje również większą ochronę pracodawców. Za mobbing nie będą uznawane uzasadnione i wyrażone we właściwej formie działania związane z wykonywaniem obowiązków służbowych, takie jak:

egzekwowanie realizacji powierzonych zadań,

merytoryczna krytyka pracy,

ocena wyników pracownika.

Wyższe odszkodowania za mobbing

Nowelizacja zakłada również podniesienie minimalnej wysokości zadośćuczynienia za mobbing. Zgodnie z proponowanymi zmianami, minimalna kwota odszkodowania za mobbing wyniesie sześciokrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę. Jak jest teraz? Pracownik, który doznał mobbingu lub wskutek mobbingu rozwiązał umowę o pracę, może żądać od przedsiębiorcy, który go zatrudnił odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę, ustalane na podstawie odrębnych przepisów

Obowiązki pracodawców – nowe regulaminy antymobbingowe

Co jeszcze ma się zmienić? Projektowana ustawa wprowadza również obowiązek określenia zasad przeciwdziałania:

mobbingowi,

dyskryminacji,

innym naruszeniom zasady równego traktowania.

Pracodawcy zatrudniający co najmniej 9 osób będą musieli uregulować te kwestie w wewnętrznym dokumencie zakładowym – przykładowo w regulaminie pracy. Przy czym firmy zatrudniające mniej niż 9 pracowników nadal mają obowiązek przeciwdziałania mobbingowi i innym niepożądanym zjawiskom w miejscu pracy oraz poinformowania zatrudnionych o obowiązujących procedurach i zasadach.

Co dalej z projektem ustawy?

Po przyjęciu przez Radę Ministrów projekt nowelizacji Kodeksu pracy trafi do Sejmu. Jeśli zostanie uchwalony, a wiele na to wskazuje, zmiany wejdą w życie jeszcze w tym roku.

