Mieszkanie bez wkładu własnego 2026 – jak działa rządowy program?

Zakup własnego mieszkania w 2026 roku wciąż pozostaje dla wielu Polaków jednym z największych wyzwań finansowych. Nie zmienia tego stopniowa stabilizacja na rynku nieruchomości - ceny lokali mieszkaniowych w największych miastach nadal utrzymują się na wysokim poziomie, a rosnące koszty utrzymania - w tym energii, usług czy żywności – ograniczają możliwości regularnego oszczędzania i dodatkowo obciążają domowe budżety. W efekcie zgromadzenie wkładu własnego, niezbędnego przy zakupie mieszkania - oraz uzyskanie zdolności kredytowej stają się dla wielu Polaków coraz trudniejsze. Dotyczy to w szczególności osób młodych i rodzin planujących zakup pierwszej nieruchomości.

Ratunkiem dla tych osób może być wciąż funkcjonujący rządowy program wsparcia „Rodzinny kredyt mieszkaniowy”, znany szerzej jako „Mieszkanie bez wkładu własnego”. To konkretne rozwiązanie dla osób, które co prawda posiadają zdolność kredytową, ale nie mają wystarczających oszczędności, które mogą przeznaczyć na wkład własny. Sprawdź aktualne limity, zasady i dowiedz się, czy ty również możesz liczyć na wsparcie państw.

Cecha kredytu Szczegóły i limity Wysokość gwarancji Do 20% wartości nieruchomości, ale nie więcej niż 100 000 zł Wkład własny Możliwy 0 zł (całość gwarantuje BGK) lub własne środki do 200 000 zł Okres kredytowania Minimum 15 lat Waluta Wyłącznie PLN Maksymalna cena nieruchomości Uzależniona od limitów m² w danym regionie (zazwyczaj do ok. 1 mln zł przy wkładzie własnym)

Kto może otrzymać Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy? Warunki i kryteria

Rządowy program „Mieszkanie bez wkładu własnego” umożliwia zaciągnięcie kredytu hipotecznego bez konieczności posiadania wkładu własnego. W praktyce oznacza to, że państwo – za pośrednictwem Bank Gospodarstwa Krajowego, gwarantuje brakującą część wkładu własnego, do wysokości 20 proc. ceny nieruchomości, maksymalnie do 100 tys. zł, na okres co najmniej 15 lat. W praktyce oznacza to, że nie musisz posiadać ani złotówki oszczędności na start. Co ważne, kredyt z rządowym wsparciem udzielany jest przez bank komercyjny na standardowych zasadach. Różnica polega jedynie na konieczności złożenia dodatkowych oświadczeń potwierdzających spełnienie warunków programu.

Ważne Ważne: kredyt udzielany jest przez banki komercyjne (m.in. PKO BP, Pekao S.A., Alior Bank) na standardowych warunkach rynkowych. Państwo nie spłaca kredytu za ciebie na starcie, ale daje „zielone światło” bankowi, by pożyczył ci pełną kwotę.

Kluczowe warunki uczestnictwa:

Zdolność kredytowa: musisz posiadać dochody pozwalające na spłatę raty (bank bada twoją historię finansową). Nie można przekazać mieszkania lub domu jednorodzinnego w formie darowizny członkowi rodziny na 5 lat przed złożeniem wniosku o rodzinny kredyt mieszkaniowy w 2026 roku. Zasada „pierwszego mieszkania”: z zasady nie możesz posiadać innej nieruchomości. Wyjątek dla rodzin wielodzietnych: jeśli masz co najmniej dwoje dzieci, możesz posiadać jeden inny lokal, o ile nie przekracza on metrażu:

50 m² – przy 2 dzieci,

– przy 2 dzieci, 75 m² – przy 3 dzieci,

– przy 3 dzieci, 90 m² – przy 4 dzieci,

– przy 4 dzieci, bez limitu – przy 5 i więcej dzieciach.

Program skierowany jest do osób, które:

posiadają dochody pozwalające na spłatę kredytu,

nie mają środków na wymagany wkład własny,

chcą kupić pierwsze mieszkanie lub wybudować dom.

Z rozwiązania mogą skorzystać:

single,

pary,

małżeństwa,

rodziny z dziećmi.

Program obejmuje zakup:

mieszkania z rynku pierwotnego,

mieszkania z rynku wtórnego,

lokalu społecznego,

budowę domu jednorodzinnego.

Ważne Co istotne, nie jest to rozwiązanie dla osób o najniższych dochodach – warunkiem jest posiadanie zdolności kredytowej pozwalającej na finansowanie nawet 100 proc. wartości nieruchomości.

Spłata rodzinna – dodatkowe 60 tys. zł na zmniejszenie długu

To najbardziej atrakcyjny element programu. Jeśli w trakcie spłaty kredytu twoja rodzina się powiększy, państwo dokona tzw. spłaty rodzinnej, która pomniejszy twój kapitał do spłaty:

20 000 zł – po urodzeniu się drugiego dziecka,

– po urodzeniu się drugiego dziecka, 60 000 zł – po urodzeniu się trzeciego i każdego kolejnego dziecka.

Dzięki temu twoje zadłużenie wobec banku maleje „samoistnie”, co przekłada się na niższe raty lub krótszy okres kredytowania.

Limity cen za metr kwadratowy 2026. Ile może kosztować mieszkanie?

Program wprowadza limit ceny lokalu mieszkalnego. Jest on zróżnicowany w zależności od tego, na którym rynku nabywa się nieruchomość – czy transakcja przeprowadzana jest na rynku pierwotnym czy wtórnym. Znaczenie ma również położenie nieruchomości. Aktualne limity dla rynku pierwotnego wynoszą:

Warszawa – 15 496 zł/m²,

– 15 496 zł/m², Poznań – 13 479 zł/m²,

– 13 479 zł/m², Wrocław – 14 468 zł/m²,

– 14 468 zł/m², Gdańsk – 13 255 zł/m²,

– 13 255 zł/m², Kraków – 13 124 zł/m²,

– 13 124 zł/m², Katowice – 10 739 zł/m²,

– 10 739 zł/m², Łódź – 9 676 zł/m²,

– 9 676 zł/m², Opole - 9 316,38 zł/m².

W praktyce oznacza to, że znalezienie mieszkania spełniającego oba kryteria w największych miastach bywa trudne – szczególnie w przypadku kawalerek i niewielkich lokali dwupokojowych.

Ile mieszkań spełnia warunki programu?

Eksperci podkreślają, że spełnienie jednocześnie limitu całkowitej ceny oraz stawki za metr kwadratowy eliminuje znaczną część ofert w dużych aglomeracjach. Z danych serwisu RynekMieszkaniowy.pl wynika, że w styczniu 2026 r. liczba mieszkań dostępnych w limitach była ograniczona:

Kraków – 20 ofert,

– 20 ofert, Katowice – 234,

– 234, Warszawa – 303,

– 303, Wrocław – 358,

– 358, Gdańsk – 408,

– 408, Poznań – ponad 1000,

– ponad 1000, Łódź – 734.

Ile osób skorzystało z programu?

Według danych RynekMieszkaniowy.pl w 2025 roku z kredytów z gwarantowanym wkładem własnym skorzystało blisko 20 tys. osób. Program wciąż funkcjonuje i pozostaje jedną z niewielu opcji dla młodych kupujących, którzy mają stabilne dochody, ale nie zdążyli zgromadzić oszczędności na wkład własny. Największym wyzwaniem pozostaje jednak dostępność mieszkań mieszczących się w ustawowych limitach cenowych.