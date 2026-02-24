Jak zaznaczył resort sprawiedliwości we wtorkowym komunikacie, zmiana ma m.in. uporządkować kwestie organizacyjne kuratorskiej służby sądowej, doprecyzować przepisy i usunąć wątpliwości interpretacyjne.

W projekcie - jak poinformowano - zaproponowana została m.in. możliwość przyspieszenia ścieżki dojścia do egzaminu kuratorskiego. Chodzi o to, aby Minister Sprawiedliwości mógł - w szczególnie uzasadnionych przypadkach - zwolnić aplikanta z pozostałej części aplikacji, bez zwalniania z egzaminu. „Rozwiązanie to pozwoli wcześniej przystąpić do egzaminu i przyspieszy nabór do zawodu” - uzasadniono.

Zmienić ma się także - z Rady Ministrów na Ministra Sprawiedliwości - organ upoważniony do wydania rozporządzenia określającego mnożniki wynagrodzenia zasadniczego kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich, stawki dodatku funkcyjnego i patronackiego oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatku patronackiego i specjalnego. „Zmiana organu wydającego upoważnienie na Ministra Sprawiedliwości skróci znacznie czas trwania procesu legislacyjnego, np. w sytuacji podjęcia decyzji o podwyższeniu wynagrodzeń kuratorskich” - argumentują autorzy projektu.

„Wprowadzone będą nowoczesne legitymacje służbowe dla kuratorów zawodowych, kuratorów społecznych i aplikantów kuratorskich, zastępujące archaiczne książeczki” - zapowiedziano także w komunikacie resortu sprawiedliwości. Jak już wcześniej uzasadniano „obecnie obowiązująca książeczkowa forma tego dokumentu jest archaiczna, nie spełnia wymogów bezpieczeństwa i jest bardziej podatna na zniszczenia”.

Ponadto w projekcie - jak podaje MS - doprecyzowano warunki przyznawania dodatków specjalnych dla kuratorów zawodowych, rozszerzono możliwość delegacji kuratorów, wyjaśniono kwestie wizytacji i lustracji działalności kuratora okręgowego oraz zespołu kuratorskiej służby sądowej, a także uściślono skład komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej egzamin kuratorski.

Jak przewidziano, nowe przepisy miałyby wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem regulacji dotyczących legitymacji służbowych, które weszłyby w życie 1 kwietnia 2027 r.