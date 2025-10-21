Dlaczego umowa B2B nie chroni jak etat

Wiele osób współpracuje z firmami w modelu B2B – niektórzy decydują się na ten krok, licząc na wyższe zarobki i większą swobodę działania, inni z kolei nie mają wyjścia – to warunek przedsiębiorcy. Specjaliści powinni zdawać sobie sprawę, że choć umowa współpracy daje wiele korzyści, łączy się też z brakiem ochrony wynikającej z prawa pracy. Dotyczy to w szczególności wypłacania wynagrodzenia podczas choroby, istnienia okresu wypowiedzenia i płatnych urlopów.

Swoboda umów to nie wszystko – zapisz swoje prawa

Warto pamiętać, że w Polsce obowiązuje swoboda umów. Oznacza to, że przedsiębiorcy mogą kształtować warunki kontraktów B2B zgodnie z własnymi preferencjami, o ile treść umów lub ich cel nie sprzeciwiają się właściwości stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego. W praktyce oznacza to, że w kontrakcie mogą pojawić się postanowienia, które zabezpieczają interesy specjalisty.

Precyzyjne określenie zakresu współpracy

Jasno zdefiniowane obowiązki, cele oraz oczekiwania obu stron minimalizują ryzyko konfliktów między przedsiębiorcami. Równocześnie pozwalają na efektywne wykorzystanie zasobów i potencjału firm. W praktyce dobrze przygotowana umowa powinna uwzględniać zarówno sposób realizacji usług, jak i formę komunikacji, raportowania czy rozliczeń.

Ograniczenie odpowiedzialności

Warto jasno wskazać, za co dokładnie przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność, a także rozważyć dodanie postanowień, które ją ograniczają lub wyłączają w określonych przypadkach. Tego rodzaju klauzule mogą uchronić wykonawcę przed nieproporcjonalnymi konsekwencjami finansowymi, a zleceniodawcy dają pewność co do zakresu odpowiedzialności kontrahenta.

Dobrą praktyką jest dodanie do umowy postanowienia o ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej (OC). Polisa chroni przedsiębiorcę przed stratami wynikającymi z ewentualnych błędów. Jest to ważne, ponieważ w przypadku umowy B2B, przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą odpowiada za błędy całym swoim majątkiem.

Okres wypowiedzenia

Nie mniej ważne jest określenie okresu wypowiedzenia umowy zawartej między przedsiębiorcami. Dlaczego jest to istotne?

- Art. 746 Kodeksu cywilnego w zasadzie pozwala rozwiązać umowę z dnia na dzień gwarantując jedynie możliwość dochodzenia odszkodowania, jeżeli wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu. Sugerowanym jest zatem aby świadczący usługi wynegocjował sobie zapisy gwarantujące modyfikację tej kodeksowej reguły poprzez wprowadzenie terminów wypowiedzenia również w przypadku wystąpienia tzw. ważnych powodów, co jest dopuszczone w orzecznictwie - Katarzyna Siwiec, radczyni prawna prowadząca własną kancelarię.

Ustalony termin daje obu stronom czas na przygotowanie się do zakończenia współpracy oraz umożliwia płynne przekazanie obowiązków czy rozliczenie rozpoczętych działań. Okres wypowiedzenia może być określony w dowolny sposób – w dniach, tygodniach, a nawet miesiącach.

Urlopy i przerwy w pracy

W przeciwieństwie do pracowników zatrudnionych na etacie, osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą nie mają ustawowo zagwarantowanego prawa do płatnych urlopów ani przerw w pracy. Jest jednak wyjście z tej sytuacji.

- Możliwe jest jednak na zasadach tzw. swobody umów zagwarantowanie sobie w umowie cywilnoprawnej przerwy w wykonywaniu obowiązków z niej wynikających, przy zachowaniu prawa do wynagrodzenia. Z praktyki wynika, że w zasadzie w niemal wszystkich kontraktach tego typu, postanowienia takie się znajdują – informuje radczyni prawna.

Klauzule o możliwości zastępstwa przedsiębiorcy przez inną osobę

Warto zadbać o możliwość podzlecenia świadczonych usług innej osobie. Klauzula zastępstwa może być szczególnie przydatna w przypadku dłuższej nieobecności wykonawcy, np. z powodu choroby lub wyjazdu. Warto jednak pamiętać, że zleceniodawca może zastrzec w umowie prawo do wcześniejszej akceptacji osoby zastępującej wykonawcę lub określić warunki, na jakich takie zastępstwo jest dopuszczalne.

Zakaz konkurencji w umowach B2B

W umowach B2B może pojawić się zakaz konkurencji. Wykonawca powinien zwrócić szczególną uwagę na treść takiego zapisu i zadbać o rekompensatę za powstrzymanie się od współpracy z innymi firmami. Dlaczego jest to ważne? Brak rekompensaty finansowej w okresie obowiązywania zakazu może oznaczać, że przedsiębiorca nie będzie mógł podejmować innych zleceń, a jednocześnie nie otrzyma z tego tytułu żadnego wynagrodzenia.