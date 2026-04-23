Połowa podatników czeka z PIT-em na ostatnią chwilę. Uwaga: Przedsiębiorcy nie zostaną rozliczeni automatycznie

Roczny PIT za 2025 r. trzeba złożyć do 30 kwietnia 2026 r.Shutterstock
Agnieszka Pokojska
dzisiaj, 10:22

Do 18 kwietnia 2026 r. podatnicy złożyli ponad 13,4 mln deklaracji PIT za 2025 r., czyli prawie tyle samo co rok wcześniej o tej porze – wynika z danych Ministerstwa Finansów. To może oznaczać, że nadal ok. 46 proc. osób nie przesłało skarbówce swoich zeznań.

Podczas ubiegłorocznej akcji rozliczeń PIT w sumie wpłynęło około 24,8 mln deklaracji (w tym 23,6 mln elektronicznie i 1,2 mln papierowo). – Należy jednak pamiętać, że około 6 mln z tych deklaracji nie zostało złożonych przez podatników, lecz zostało zaakceptowanych automatycznie w usłudze Twój e-PIT z upływem 30 kwietnia 2025 r. – wyjaśniło Ministerstwo Finansów. Szczegółowe informacje na temat podsumowania zeszłorocznej akcji rozliczeń PIT znajdują się w komunikacie tutaj.

Złożonych zostało na razie ponad połowa PIT-ów

Podobnie może być i tym razem. Na razie bowiem – według stanu na 18 kwietnia 2026 r. – do urzędów zostało przesłanych 13,4 mln deklaracji, w tym ok.:

  • 10 mln – PIT-37
  • 1,3 mln – PIT-28
  • 1,2 mln – PIT-36

Wszystkie dane za 2026 r. i za 2025 r. – prezentujemy w tabeli poniżej.

Nie czekaj do końca kwietnia. Późniejsze złożenie oznacza późniejszy zwrot

Powodów, dla których wielu podatników zwleka, jest wiele. – Od czekania na kompletne dane po odkładanie uciążliwego obowiązku na ostatnią chwilę – mówi Monika Piątkowska, doradca podatkowy z e-pity. Jej zdaniem podatnicy w ten sposób działają na własną niekorzyść. – Pozbawiamy się czasu potrzebnego na rzetelną analizę przepisów, weryfikację interpretacji czy właściwe ujęcie poszczególnych ulg. Musimy też pamiętać o prostej zależności: im później złożymy PIT, tym później otrzymamy zwrot nadpłaconego podatku – podkreśla ekspertka.

Automatyczna akceptacja w Twój e-PIT do 30 kwietnia 2026: Kogo obejmuje

Przypomnijmy, że do 30 kwietnia 2026 r. podatnicy mogą zweryfikować i zmodyfikować lub zatwierdzić swoje rozliczenia w usłudze Twój e-PIT (albo przesłać zeznania w inny sposób, zarówno elektronicznie, jak i papierowo). Jeżeli podatnik nie złoży samodzielnie zeznania PIT-37 i PIT-38 oraz oświadczenia PIT-OP za 2025 r., to z upływem 30 kwietnia 2026 r. zostaną one automatycznie zaakceptowane. Dzięki temu PIT zostanie złożony w terminie, nawet jeżeli podatnik nie podjął żadnych działań.

Automatyczna akceptacja nie dotyczy przedsiębiorców

Należy jednak pamiętać, że automatyczna akceptacja nie dotyczy zeznań składanych przez przedsiębiorców (PIT-36, PIT-36L, PIT-28) oraz tych, którzy nie prowadzą biznesu i rozliczają się na PIT-28 lub PIT-36, bo np. uzyskiwali w 2025 r. przychody z prywatnego najmu albo dochody z zagranicy.

Dokument

Liczba deklaracji złożonych od 1 stycznia – 18 kwietnia 2026 r.

Liczba deklaracji złożonych od 1 stycznia – 18 kwietnia 2025 r.

PIT-37

9 994 579

10 044 404

PIT-28

1 341 086

1 338 074

PIT-36

1 217 336

1 276 266

PIT-38

550 338

472 817

PIT-36L

251 485

267 128

PIT-39

34 785

36 631

PIT-OP

31 775

28 185

PIT-DZ

5 064

4 731

SUMA

13 426 448

13 496 421

Źródło: Ministerstwo Finansów

