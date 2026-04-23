Do 18 kwietnia 2026 r. podatnicy złożyli ponad 13,4 mln deklaracji PIT za 2025 r., czyli prawie tyle samo co rok wcześniej o tej porze – wynika z danych Ministerstwa Finansów. To może oznaczać, że nadal ok. 46 proc. osób nie przesłało skarbówce swoich zeznań.
Podczas ubiegłorocznej akcji rozliczeń PIT w sumie wpłynęło około 24,8 mln deklaracji (w tym 23,6 mln elektronicznie i 1,2 mln papierowo). – Należy jednak pamiętać, że około 6 mln z tych deklaracji nie zostało złożonych przez podatników, lecz zostało zaakceptowanych automatycznie w usłudze Twój e-PIT z upływem 30 kwietnia 2025 r. – wyjaśniło Ministerstwo Finansów. Szczegółowe informacje na temat podsumowania zeszłorocznej akcji rozliczeń PIT znajdują się w komunikacie tutaj.
Złożonych zostało na razie ponad połowa PIT-ów
Podobnie może być i tym razem. Na razie bowiem – według stanu na 18 kwietnia 2026 r. – do urzędów zostało przesłanych 13,4 mln deklaracji, w tym ok.:
- 10 mln – PIT-37
- 1,3 mln – PIT-28
- 1,2 mln – PIT-36
Wszystkie dane za 2026 r. i za 2025 r. – prezentujemy w tabeli poniżej.
Nie czekaj do końca kwietnia. Późniejsze złożenie oznacza późniejszy zwrot
Powodów, dla których wielu podatników zwleka, jest wiele. – Od czekania na kompletne dane po odkładanie uciążliwego obowiązku na ostatnią chwilę – mówi Monika Piątkowska, doradca podatkowy z e-pity. Jej zdaniem podatnicy w ten sposób działają na własną niekorzyść. – Pozbawiamy się czasu potrzebnego na rzetelną analizę przepisów, weryfikację interpretacji czy właściwe ujęcie poszczególnych ulg. Musimy też pamiętać o prostej zależności: im później złożymy PIT, tym później otrzymamy zwrot nadpłaconego podatku – podkreśla ekspertka.
Automatyczna akceptacja w Twój e-PIT do 30 kwietnia 2026: Kogo obejmuje
Przypomnijmy, że do 30 kwietnia 2026 r. podatnicy mogą zweryfikować i zmodyfikować lub zatwierdzić swoje rozliczenia w usłudze Twój e-PIT (albo przesłać zeznania w inny sposób, zarówno elektronicznie, jak i papierowo). Jeżeli podatnik nie złoży samodzielnie zeznania PIT-37 i PIT-38 oraz oświadczenia PIT-OP za 2025 r., to z upływem 30 kwietnia 2026 r. zostaną one automatycznie zaakceptowane. Dzięki temu PIT zostanie złożony w terminie, nawet jeżeli podatnik nie podjął żadnych działań.
Automatyczna akceptacja nie dotyczy przedsiębiorców
Należy jednak pamiętać, że automatyczna akceptacja nie dotyczy zeznań składanych przez przedsiębiorców (PIT-36, PIT-36L, PIT-28) oraz tych, którzy nie prowadzą biznesu i rozliczają się na PIT-28 lub PIT-36, bo np. uzyskiwali w 2025 r. przychody z prywatnego najmu albo dochody z zagranicy.
Dokument
Liczba deklaracji złożonych od 1 stycznia – 18 kwietnia 2026 r.
Liczba deklaracji złożonych od 1 stycznia – 18 kwietnia 2025 r.
PIT-37
9 994 579
10 044 404
PIT-28
1 341 086
1 338 074
PIT-36
1 217 336
1 276 266
PIT-38
550 338
472 817
PIT-36L
251 485
267 128
PIT-39
34 785
36 631
PIT-OP
31 775
28 185
PIT-DZ
5 064
4 731
SUMA
13 426 448
13 496 421
Źródło: Ministerstwo Finansów
