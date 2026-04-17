System przyniósł małym i średnim (dużym pewnie też) przedsiębiorcom podwyżki usług księgowych, złorzeczenia księgowych w temacie, co myślą o KSeF, dodatkowe koszty wprowadzenia nowego systemu fakturowania i odbioru faktur. Osobom z poczuciem humoru (kupującym w aptece prezerwatywy) kłopoty z fiskusem. Ogrodnicy też narzekają. Zamiast przeprowadzać wiosenne prace w ogrodach mozolą się przy wdrażaniu programu.

Od polityków można się było dowiedzieć przy tej okazji, że... były przecież darmowe szkolenia z KSeF-u.

Problemy dla małego i średniego biznesu przez KSeF

Do tej pory osoba prowadząca swój mały bądź średni biznes, otrzymywała faktury i segregując je, wiedziała natychmiast, skąd pochodzą. Czy jest to faktura z firmy leasingowej czy np. z telekomunikacji. Szata graficzna pozwalała na natychmiastową klasyfikację miejsca pochodzenia faktury i czasu kiedy trzeba ją opłacić. Teraz wszystkie faktury w KSeF są identyczne. Nie sposób ich odróżnić. Czcionka pozwala na identyfikację danych, jedynie osobom poniżej 50 tego roku życia, a i to muszą mieć sokoli wzrok. Między innymi z tego właśnie powodu wiele starszych osób postanowiło zamknąć swoje małe biznesy.

Załóżmy czytelniku, że masz ponad 60 lat i wciąż starasz się pracować, zgodnie z zachętą ze strony Państwa. Załóżmy, że dorabiasz np. klucze i robisz małe naprawy hydrauliczne, prowadząc swoją jednoosobową działalność gospodarczą. Teraz w związku z KSeF-em musisz tylko kupić komputer (wcześniej nie był ci on potrzebny), zainstalować program KSeF, nauczyć się jego obsługi i… gotowe. A jeśli nie dajesz rady, to zawsze możesz zatrudnić biuro księgowe. Czy kogoś ta sprawa interesuje?

KSeF przygotowany bez należytej konsultacji z przedsiębiorcami?

Można śmiało stawiać hipotezę, że Ci, którzy zajmowali się projektowaniem, wprowadzaniem i głosowali nad systemem , raczej nie prowadzili żadnego biznesu, nie wystawiali faktur, a wynagrodzenie otrzymywali w formie pensji. Ministerstwo Finansów zignorowało apele przedsiębiorców i interpelacje niektórych posłów, że mały i średni biznes w Polsce nie jest przygotowany na tak wielką rewolucję technologiczną.

W Europie nie śpieszą się do wprowadzenia tego systemu. Niektóre państwa przekładały wejście w życie przepisów już kilka razy. We Francji pierwszą próbę podjęto jeszcze w 2023 roku i od tego czasu system nie wszedł jeszcze w życie. W Irlandii ma obowiązywać od 2028 roku, a w Niemczech ma wchodzić stopniowo w latach 2027 - 2028. Są też kraje w Europie, które w ogóle nie zdecydowały jeszcze się na wdrożenie e-fakturowania. Czechy i Litwa odsuwają ten czas na 2030 rok.

I dygresja na koniec. Gdyby komuniści, w czasach trwania systemu komunistycznego, mieli szansę wprowadzić w Polsce KSeF, to prawdopodobnie komunizm w Polsce, nigdy by nie upadł. Dziś Państwo (niestety pewnie nie tylko nasze) wie lepiej, niż wówczas, gdzie tankujesz, jakie paliwo tankujesz, czym jeździsz, gdzie śpisz w czasie podróży służbowej, a nawet jaki rodzaj jabłek kupujesz swoim pracownikom. Właściwie o Twojej firmie wie wszystko. O możliwościach wycieku tajemnic handlowych i wszelkich danych wrażliwych lepiej nie wspominać.

George Orwell mógłby się uczyć. Nowy wspaniały świat już jest z nami, tylko, czy na tym polega prawdziwa wolność gospodarcza?