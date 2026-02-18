Nowelizacja ustawy o fundacjach i Prawa o stowarzyszeniach zakłada, że wprowadzone na czas pandemii COVID-19 i już formalnie nieobowiązujące zasady głosowania i obrad drogą elektroniczną władz stowarzyszeń i fundacji będą mogły być stosowane stale.

Z inicjatywą ustawodawczą w tej sprawie wystąpił Senat w wyniku petycji jednego z obywateli. Wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha przypomniał senatorom, że to bardzo słuszna i potrzebna inicjatywa, do której rząd przedstawił pozytywną opinię i w środę to stanowisko podtrzymał.

Jeśli zmiany wejdą w życie, głosowania poza posiedzeniami władz stowarzyszenia lub fundacji ponownie będzie można odbywać z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Taka możliwość udziału w posiedzeniu będzie musiała być wskazana w zawiadomieniu o zebraniu, a ono transmitowane w czasie rzeczywistym, z zapewnieniem dwustronnej komunikacji do wypowiadania się i głosowania.

Ustawa zakłada, że stowarzyszenie lub fundacja mogą w statucie wyłączyć, ograniczyć albo odmiennie uregulować możliwość korzystania z takiej formy głosowań.

Zmiany miałyby wejść w życie 14 dni od ich ogłoszenia.

Głosowania zaplanowano pod koniec dwudniowego posiedzenia Senatu. (PAP)