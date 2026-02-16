Pilne: azbest w zabawkach z Action. Popularne figurki wycofane ze sprzedaży

Sieć sklepów Action poinformowała o natychmiastowym wycofaniu ze sprzedaży popularnych zabawek z serii Stretch Squad. Jak wynika z komunikatu firmy, powodem decyzji jest wykrycie śladowych ilości azbestu w wypełnieniu produktów.

Dlaczego figurki Stretch Squad z Action są niebezpieczne?

Choć stwierdzono obecność śladowych ilości, uszkodzenie zabawki i wydostanie się wypełnienia na zewnątrz może stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia. W trosce o bezpieczeństwo klientów, Action zdecydowało o wycofaniu zarówno zestawów, jak i pojedynczych sztuk produktu.

Dane identyfikacyjne wycofanych produktów

Sprawdź kody EAN na opakowaniu lub paragonie. Jeśli posiadasz produkt o poniższych parametrach, przestań go używać.

Cecha Szczegóły produktu Nazwa produktu Rozciągliwa figurka Stretch Squad (1 szt. oraz zestaw 4 szt.) Marka Stretch Squad Numery artykułów Action 3209338, 3202066 Okres sprzedaży od 22 kwietnia 2024 r. do 13 lutego 2026 r.

Lista kodów EAN objętych wycofaniem:

5014761014713, 5014761015802, 5014761015819, 5050837662419, 5014761016779, 5014761016786, 5014761016793, 5014761016809, 5014761016892, 5014761016908, 5014761016915, 5014761016922, 5014761016816, 5014761016823, 5014761016830, 5014761016847, 5014761016854, 5014761016861, 5014761016878, 5014761016885.

Jak odzyskać pieniądze krok po kroku? (Bez paragonu)

Jeśli zakupiłeś figurki Stretch Squad w podanym okresie, sieć Action oferuje pełną rekompensatę. Jak odzyskać pieniądze?