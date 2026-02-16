Pilne: azbest w zabawkach z Action. Popularne figurki wycofane ze sprzedaży
Sieć sklepów Action poinformowała o natychmiastowym wycofaniu ze sprzedaży popularnych zabawek z serii Stretch Squad. Jak wynika z komunikatu firmy, powodem decyzji jest wykrycie śladowych ilości azbestu w wypełnieniu produktów.
Dlaczego figurki Stretch Squad z Action są niebezpieczne?
Choć stwierdzono obecność śladowych ilości, uszkodzenie zabawki i wydostanie się wypełnienia na zewnątrz może stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia. W trosce o bezpieczeństwo klientów, Action zdecydowało o wycofaniu zarówno zestawów, jak i pojedynczych sztuk produktu.
Dane identyfikacyjne wycofanych produktów
Sprawdź kody EAN na opakowaniu lub paragonie. Jeśli posiadasz produkt o poniższych parametrach, przestań go używać.
|Cecha
|Szczegóły produktu
|Nazwa produktu
|Rozciągliwa figurka Stretch Squad (1 szt. oraz zestaw 4 szt.)
|Marka
|Stretch Squad
|Numery artykułów Action
|3209338, 3202066
|Okres sprzedaży
|od 22 kwietnia 2024 r. do 13 lutego 2026 r.
Lista kodów EAN objętych wycofaniem:
5014761014713, 5014761015802, 5014761015819, 5050837662419, 5014761016779, 5014761016786, 5014761016793, 5014761016809, 5014761016892, 5014761016908, 5014761016915, 5014761016922, 5014761016816, 5014761016823, 5014761016830, 5014761016847, 5014761016854, 5014761016861, 5014761016878, 5014761016885.
Jak odzyskać pieniądze krok po kroku? (Bez paragonu)
Jeśli zakupiłeś figurki Stretch Squad w podanym okresie, sieć Action oferuje pełną rekompensatę. Jak odzyskać pieniądze?
- Zwróć produkt do dowolnego najbliższego sklepuAction.
- Odbierz pełny zwrot pieniędzy – nie musisz posiadać dowodu zakupu (paragonu).
- Ważne: Ze względów bezpieczeństwa nie wyrzucaj zabawki do kosza, lecz przekaż ją pracownikom sklepu do utylizacji.
