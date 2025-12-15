We wtorek w sejmowej komisji infrastruktury odbędzie się pierwsze czytanie projektu nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym, którą przygotował Senat. Celem tej noweli jest ułatwienie kontynuowania inwestycji kolejowych, gdy po rozpoczęciu prac pojawią się niespodziewane problemy, których wcześniej nie dało się przewidzieć. Przepisy mają chronić właścicieli i najemców mieszkań, ograniczyć protesty, przyspieszyć opróżnianie nieruchomości i zwiększyć sprawność inwestycji.

Nowe przepisy pozwolą wojewodzie zmienić decyzję o lokalizacji linii kolejowej, jeśli pojawią się nieprzewidziane problemy, np. techniczne, środowiskowe lub społeczne. Zmiany będą możliwe tylko w takim zakresie, w jakim naprawdę jest to potrzebne, by ograniczyć skutki tych sytuacji.

Jeżeli inwestor będzie musiał przejąć nieruchomość, wojewoda ustali odszkodowanie tak, aby właściciel mógł odtworzyć swoją nieruchomość. W przypadku, gdy inwestycja uniemożliwia korzystanie z mieszkań, inwestor będzie mógł zapewnić lokatorom mieszkania zastępcze lub środki finansowe. Jeśli za problemy odpowiadają inni, np. wykonawcy, inwestor będzie mógł odzyskać poniesione koszty.

Pokrycie kosztów najmu mieszkań zastępczych

Nowe przepisy pozwolą inwestorowi (PLK S.A., CPK lub samorządowi) pokryć koszty najmu mieszkania zastępczego przez rok, dając lokatorom czas na uporządkowanie swoich spraw. To rozwiązanie zainicjowano m.in. na podstawie doświadczeń z budowy tunelu średnicowego w Łodzi, gdzie brak systemowej pomocy dla najemców wywołał konflikty i napięcia społeczne.

W nagłych sytuacjach, np. przy zagrożeniu katastrofą budowlaną, wojewoda będzie mógł nakazać czasowe korzystanie przez inwestora z cudzych rzeczy lub praw majątkowych, przy jednoczesnym wypłaceniu wynagrodzenia po zakończeniu używania.

Nowela pozwala na złożenie wniosków dotyczących budowy tunelu przy linii kolejowej w ciągu 20 lat od wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Chodzi m.in. o pozwolenia wodnoprawne, zgłoszenia budowy czy innych robót, a także o możliwość otwarcia zakładu górniczego.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Etap legislacyjny: pierwsze czytanie projektu