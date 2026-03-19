Dlaczego nie wszystkie noworodki są szczepione w szpitalu?

W lutym PAP poinformowała, że do pediatrów zgłaszają się rodzice noworodków niezaszczepionych w szpitalach przeciwko gruźlicy. Według lekarzy powodem było wprowadzenie nowego badania przesiewowego, które wykrywa przeciwskazania do szczepień. Jego wynik jest znany dopiero, gdy noworodek opuści oddział położniczy.

Zgodnie z decyzją prezesa NFZ, Fundusz sfinansuje szczepienie noworodka przeciwko gruźlicy w trybie ambulatoryjnym. Rozwiązanie dotyczy noworodków i niemowląt do ukończenia 12. miesiąca życia, u których to szczepienie nie zostało wykonane w trakcie pobytu w szpitalu po porodzie.

Świadczenie obejmuje kwalifikację do szczepienia przez lekarza, wykonanie szczepienia i wpis informacji o szczepieniu w Książeczce Zdrowia Dziecka i w Karcie Szczepień.

Badania przesiewowe SCID – nowe wytyczne

Od września ubiegłego roku, w ramach pilotażu, u noworodków wykonywane jest badanie przesiewowe, które wykrywa przeciwwskazania do szczepienia na gruźlicę, jakim jest ciężki, złożony niedobór odporności (SCID). Część lekarzy w szpitalach rekomendowała rodzicom, zgodnie z zalecaniami odwołanej w styczniu konsultant krajowej w dziedzinie neonatologii prof. Ewy Helwich, wykonanie szczepienia przeciwko gruźlicy, dopiero gdy znany będzie wynik badania w kierunku przeciwskazań. Niektórzy rodzice zdecydowali się zaczekać z zaszczepieniem dziecka, a następie chciała wykonać szczepienie dziecka u lekarza pediatry.

Eksperci zaznaczają, że ciężkie postacie SCID należą do grupy chorób rzadkich, a nawet ultrarzadkich. Częstość występowania SCID szacowana jest w przybliżeniu na jedno na 55 tys.- 60 tys. urodzeń. Zapadalność na gruźlicę szacuje się na 9-11,4 na 100 tys. ludności i jest ok. 10-krotnie wyższa niż częstość występowania SCID. Noworodki z ciężkim złożonym niedoborem odporności, zaszczepione przeciw gruźlicy wymagają monitorowania oraz wdrożenia wczesnego leczenia w przypadku wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych. (PAP)